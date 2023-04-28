https://ria.ru/20230428/kor-1868313715.html

Иммунолог назвал способ защититься от кори

Иммунолог назвал способ защититься от кори - РИА Новости, 28.04.2023

Иммунолог назвал способ защититься от кори

В России более тысячи человек заразились корью. Чем опасна эта инфекция и кому необходимо сделать прививку, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T02:15

2023-04-28T02:15

2023-04-28T03:29

общество

россия

николай крючков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

корь

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России более тысячи человек заразились корью. Чем опасна эта инфекция и кому необходимо сделать прививку, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.Распространение кори в России пошло на спад, однако число заболевших уже превысило тысячу, сообщили в Роспотребнадзоре. По словам Крючкова, это далеко не безобидная инфекция, она может приводить к тяжелым осложнениям.Характерные признаки кори можно заметить через один-два дня после начала заболевания, продолжил иммунолог."Корь протекает как острая вирусная инфекция. Сначала она напоминает тяжелый грипп или ОРВИ, через один-два дня появляется сыпь, преимущественно в верхней половине тела — лицо, шея, грудь. Потом сыпь спускается вниз и охватывает все тело", — добавил Крючков.В России иммунизация детей от кори проводится в два этапа.Прививка от кори может понадобиться, например, если вы общались с заболевшим человеком или относитесь к группе риска, уточнил он."Если нет доказательств наличия противокоревого иммунитета у человека, он может пройти экстренную вакцинацию после контакта с инфицированным. Индивидуально решается вопрос о вакцинации профессиональных групп риска — это, например, работники здравоохранения, торговли, пограничной службы", — пояснил Крючков.Вакцинация — важнейший способ защиты от кори, и родителям маленьких детей следует помнить об этом, подчеркнул иммунолог."Корь является одним из самых заразных заболеваний, поэтому, чтобы эффективно контролировать ее на популяционном уровне, необходимо обеспечить высокую степень коллективного иммунитета. Свыше 95 процентов популяции должно быть защищено. В последние годы, к сожалению, вакцинация немного "просела". Родители маленьких детей должны быть в курсе, что это опасная инфекция, и лучший способ от нее защититься — прививка", — заключил Крючков.

https://ria.ru/20230424/kor-1867454372.html

https://ria.ru/20230420/kor-1866504783.html

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общество, россия, николай крючков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь