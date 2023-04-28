https://ria.ru/20230428/kontsert-1868433893.html

Валерий Гергиев выступит на родине Виктора Черномырдина к юбилею политика

Валерий Гергиев выступит на родине Виктора Черномырдина к юбилею политика - РИА Новости, 28.04.2023

Валерий Гергиев выступит на родине Виктора Черномырдина к юбилею политика

К юбилею Виктора Черномырдина артисты Симфонического оркестра Мариинки под управлением Валерия Гергиева выступят на родине политика, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:13

2023-04-28T13:13

2023-04-28T13:13

культура

новости культуры

валерий гергиев

виктор черномырдин

музыка

мариинский театр

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. К юбилею Виктора Черномырдина артисты Симфонического оркестра Мариинки под управлением Валерия Гергиева выступят на родине политика, сообщает пресс-служба театра.Концерт состоится сегодня, 28 апреля, в селе Черный Отрог в Историко-мемориальном музее Черномырдина. "Виктор Степанович — огромный друг Мариинского театра и других театров и русской культуры в целом. Он нашел возможным поддержать и Мариинский, и Большой театры укрупнением государственной поддержки, что фактически спасло эти два театра в трудные девяностые годы", — говорит Валерий Гергиев.На малую родину политика музыканты приедут на специальном поезде, который следует по регионам РФ в ходе XXII Московского Пасхального фестиваля. Черный Отрог —шестнадцатый пункт, который охватит программа смотра в этом году. В этот же день оркестр выступит в Оренбурге.Виктору Черномырдину исполнилось бы 85 лет 9 апреля. Он был одним из самых ярких государственных деятелей страны, занимал должности председателя Совета министров и Правительства РФ, посла России на Украине и другие. Некоторые его цитаты стали афоризмами. Виктор Степанович умер 3 ноября 2010 года. Валерий Гергиев в 1990-х годах обратился за помощью к Черномырдину. Нужно было поддержать Большой и Мариинский театры. Деятелю культуры и политику удалось выстроить диалог. И как потом рассказывал дирижер, в последствии они стали друзьями. Скоро, 2 мая, юбилей отметит Валерий Абисалович. Художественному руководителю Мариинки исполнится 70 лет.

https://ria.ru/20230425/festival-1867634298.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валерий гергиев, виктор черномырдин, музыка, мариинский театр