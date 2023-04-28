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Сальдо считает, что попытка ВСУ наступать через Херсон не будет успешной - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868441041.html
Сальдо считает, что попытка ВСУ наступать через Херсон не будет успешной
Сальдо считает, что попытка ВСУ наступать через Херсон не будет успешной - РИА Новости, 28.04.2023
Сальдо считает, что попытка ВСУ наступать через Херсон не будет успешной
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уверен, что попытка контрнаступления со стороны Херсона не принесет успеха Украине. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:27
2023-04-28T13:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
херсон
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уверен, что попытка контрнаступления со стороны Херсона не принесет успеха Украине. "На правом берегу Днепра, конечно, есть подразделения вооруженных сил Украины, но они не столь многочисленные, как об этом говорят. Протяженность самого Днепра от Энергодара до Кинбурнской косы более 300 километров, поэтому это серьезнейшая водная преграда. Если даже они что-то и смогут сделать, перебросить через Днепр, то это только плавсредствами по воде... По воде много не бросишь, потому что большая часть будет лежать на дне Днепра", - сказал Сальдо в эфире Первого канала. По его словам, восстановить Антоновский мост через Днепр украинцам не удастся, потому что он простреливается, под контролем российских войск и Каховская плотина. "На левом берегу стоит достаточно большое количество наших воинов. Офицеры знают – мы недавно разговаривали с разведчиками, и они готовы дать любой отпор. Ждем, как говорится… Фортификация выстроена, достаточно сил, достаточно вооружений современных, самых современных", - добавил Сальдо. Антоновский мост в Херсоне осенью был поврежден в результате постоянных обстрелов из РСЗО HIMARS украинскими войсками. В ноябре два пролета моста были намеренно обрушены после отхода российских вооруженных сил и мирного населения с правого на левый берег Днепра.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Херсон, Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо считает, что попытка ВСУ наступать через Херсон не будет успешной

Сальдо заявил, что попытка контрнаступления со стороны Херсона не принесет успеха Украине

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уверен, что попытка контрнаступления со стороны Херсона не принесет успеха Украине.
"На правом берегу Днепра, конечно, есть подразделения вооруженных сил Украины, но они не столь многочисленные, как об этом говорят. Протяженность самого Днепра от Энергодара до Кинбурнской косы более 300 километров, поэтому это серьезнейшая водная преграда. Если даже они что-то и смогут сделать, перебросить через Днепр, то это только плавсредствами по воде... По воде много не бросишь, потому что большая часть будет лежать на дне Днепра", - сказал Сальдо в эфире Первого канала.
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По его словам, восстановить Антоновский мост через Днепр украинцам не удастся, потому что он простреливается, под контролем российских войск и Каховская плотина.
"На левом берегу стоит достаточно большое количество наших воинов. Офицеры знают – мы недавно разговаривали с разведчиками, и они готовы дать любой отпор. Ждем, как говорится… Фортификация выстроена, достаточно сил, достаточно вооружений современных, самых современных", - добавил Сальдо.
Антоновский мост в Херсоне осенью был поврежден в результате постоянных обстрелов из РСЗО HIMARS украинскими войсками. В ноябре два пролета моста были намеренно обрушены после отхода российских вооруженных сил и мирного населения с правого на левый берег Днепра.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонская областьХерсонВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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