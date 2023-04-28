Предприятие из Мордовии выиграло в Национальном органическом конкурсе
Предприятие "Аривера" из Мордовии стало победителем Национального органического конкурса
Вид на центральную часть Саранска. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Предприятие "Аривера" из Мордовии стало победителем Национального органического конкурса, сообщает пресс-служба главы республики.
Выбор народного органического бренда проходил на сайте Роскачества, а победитель был определен путем прямого голосования потребителей. География конкурса по сравнению с прошлым годом увеличилась более чем в два раза: заявки были получены из 49 регионов.
"Победители Национального органического конкурса объявлены по 11 номинациям. В номинации "Экспортоориентированный производитель органической продукции" победителем стало предприятие ООО "Аривера", в группу компаний которой входят мордовские сельхозпредприятия "Биосфера", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас у "Биосферы" более 5 тысяч гектаров земли, свыше 600 голов крупного рогатого скота и более 50 наименований выпускаемой продукции, в том числе крупы, зерновые хлопья, продукты пчеловодства, а также три вида растительных масел - льняное, конопляное и сафлоровое. В этом году предприятие запустило цех по производству выдержанных органических сыров.
"В январе на предприятии побывал глава Мордовии Артем Здунов, который отметил, что органическое производство - важное направление сельского хозяйства, отраженное в прямых поручениях президента России, касающихся Мордовии. Руководитель региона пообещал и дальше развивать это направление", - отмечается в сообщении.
Награждение победителей состоится 25 мая в рамках Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.