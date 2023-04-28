Рейтинг@Mail.ru
Предприятие из Мордовии выиграло в Национальном органическом конкурсе - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
13:07 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/konkurs-1868434455.html
Предприятие из Мордовии выиграло в Национальном органическом конкурсе
Предприятие из Мордовии выиграло в Национальном органическом конкурсе - РИА Новости, 28.04.2023
Предприятие из Мордовии выиграло в Национальном органическом конкурсе
Предприятие "Аривера" из Мордовии стало победителем Национального органического конкурса, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:07
2023-04-28T13:07
республика мордовия
россия
артем здунов
роскачество
республика мордовия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101412/43/1014124338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da4905dd7ca8ee204f48224a7632ab8f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Предприятие "Аривера" из Мордовии стало победителем Национального органического конкурса, сообщает пресс-служба главы республики. Выбор народного органического бренда проходил на сайте Роскачества, а победитель был определен путем прямого голосования потребителей. География конкурса по сравнению с прошлым годом увеличилась более чем в два раза: заявки были получены из 49 регионов. "Победители Национального органического конкурса объявлены по 11 номинациям. В номинации "Экспортоориентированный производитель органической продукции" победителем стало предприятие ООО "Аривера", в группу компаний которой входят мордовские сельхозпредприятия "Биосфера", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас у "Биосферы" более 5 тысяч гектаров земли, свыше 600 голов крупного рогатого скота и более 50 наименований выпускаемой продукции, в том числе крупы, зерновые хлопья, продукты пчеловодства, а также три вида растительных масел - льняное, конопляное и сафлоровое. В этом году предприятие запустило цех по производству выдержанных органических сыров. "В январе на предприятии побывал глава Мордовии Артем Здунов, который отметил, что органическое производство - важное направление сельского хозяйства, отраженное в прямых поручениях президента России, касающихся Мордовии. Руководитель региона пообещал и дальше развивать это направление", - отмечается в сообщении. Награждение победителей состоится 25 мая в рамках Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230428/nalog-1868422035.html
https://ria.ru/20230414/mordoviya-1865400941.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101412/43/1014124338_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c20e8bafde04605d9ebf3e2c0aa59050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, артем здунов, роскачество, республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Роскачество, Республика Мордовия
Предприятие из Мордовии выиграло в Национальном органическом конкурсе

Предприятие "Аривера" из Мордовии стало победителем Национального органического конкурса

© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Саранска
Вид на центральную часть Саранска - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Юлия Честнова
Перейти в медиабанк
Вид на центральную часть Саранска. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Предприятие "Аривера" из Мордовии стало победителем Национального органического конкурса, сообщает пресс-служба главы республики.
Выбор народного органического бренда проходил на сайте Роскачества, а победитель был определен путем прямого голосования потребителей. География конкурса по сравнению с прошлым годом увеличилась более чем в два раза: заявки были получены из 49 регионов.
Обновленный фасад театр оперы и балета имени Яушева в Саранске. Вид со смотровой площадки МГУ. В прошлом театр назывался Республиканским домом культуры, был серого цвета без лепнины и яркого фасада. - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Мордовия снизила налог на прибыль от РИД
Вчера, 12:39
"Победители Национального органического конкурса объявлены по 11 номинациям. В номинации "Экспортоориентированный производитель органической продукции" победителем стало предприятие ООО "Аривера", в группу компаний которой входят мордовские сельхозпредприятия "Биосфера", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас у "Биосферы" более 5 тысяч гектаров земли, свыше 600 голов крупного рогатого скота и более 50 наименований выпускаемой продукции, в том числе крупы, зерновые хлопья, продукты пчеловодства, а также три вида растительных масел - льняное, конопляное и сафлоровое. В этом году предприятие запустило цех по производству выдержанных органических сыров.
"В январе на предприятии побывал глава Мордовии Артем Здунов, который отметил, что органическое производство - важное направление сельского хозяйства, отраженное в прямых поручениях президента России, касающихся Мордовии. Руководитель региона пообещал и дальше развивать это направление", - отмечается в сообщении.
Награждение победителей состоится 25 мая в рамках Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.
Глава Мордовии Артем Здунов поздравил представителей светотехнический промышленности с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Здунов назвал Мордовию центром светотехнической промышленности в России
14 апреля, 17:09
 
Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновРоскачествоРеспублика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала