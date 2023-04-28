https://ria.ru/20230428/konkurs-1868434455.html

Предприятие из Мордовии выиграло в Национальном органическом конкурсе

Предприятие из Мордовии выиграло в Национальном органическом конкурсе - РИА Новости, 28.04.2023

Предприятие из Мордовии выиграло в Национальном органическом конкурсе

Предприятие "Аривера" из Мордовии стало победителем Национального органического конкурса, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:07

2023-04-28T13:07

2023-04-28T13:07

республика мордовия

россия

артем здунов

роскачество

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Предприятие "Аривера" из Мордовии стало победителем Национального органического конкурса, сообщает пресс-служба главы республики. Выбор народного органического бренда проходил на сайте Роскачества, а победитель был определен путем прямого голосования потребителей. География конкурса по сравнению с прошлым годом увеличилась более чем в два раза: заявки были получены из 49 регионов. "Победители Национального органического конкурса объявлены по 11 номинациям. В номинации "Экспортоориентированный производитель органической продукции" победителем стало предприятие ООО "Аривера", в группу компаний которой входят мордовские сельхозпредприятия "Биосфера", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас у "Биосферы" более 5 тысяч гектаров земли, свыше 600 голов крупного рогатого скота и более 50 наименований выпускаемой продукции, в том числе крупы, зерновые хлопья, продукты пчеловодства, а также три вида растительных масел - льняное, конопляное и сафлоровое. В этом году предприятие запустило цех по производству выдержанных органических сыров. "В январе на предприятии побывал глава Мордовии Артем Здунов, который отметил, что органическое производство - важное направление сельского хозяйства, отраженное в прямых поручениях президента России, касающихся Мордовии. Руководитель региона пообещал и дальше развивать это направление", - отмечается в сообщении. Награждение победителей состоится 25 мая в рамках Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230428/nalog-1868422035.html

https://ria.ru/20230414/mordoviya-1865400941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, артем здунов, роскачество, республика мордовия