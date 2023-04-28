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Житель Тульской области ранил ножом трех человек - РИА Новости, 28.04.2023
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21:56 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/konflikt-1868620454.html
Житель Тульской области ранил ножом трех человек
Житель Тульской области ранил ножом трех человек - РИА Новости, 28.04.2023
Житель Тульской области ранил ножом трех человек
Житель Тульской области ранил ножом трех человек в результате конфликта, один из пострадавших госпитализирован, двое получили незначительные резаные раны,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T21:56
2023-04-28T21:56
происшествия
тульская область
россия
донской
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РЯЗАНЬ, 28 апр – РИА Новости. Житель Тульской области ранил ножом трех человек в результате конфликта, один из пострадавших госпитализирован, двое получили незначительные резаные раны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщило региональное УМВД. "Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства причинения ножевых ранений троим мужчинам", - говорится в сообщении на странице полиции Тульской области в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Донской в 11.57 пятницы. Возле дома по улице Октябрьской неизвестный ранил ножом трех мужчин 1980, 2001 и 1994 годов рождения. По полученным приметам сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого местного жителя 1976 года рождения. Его доставили в дежурную часть отдела МВД. "Один из пострадавших госпитализирован в медицинское учреждение, остальные получили незначительные резаные раны. По предварительной информации, причиной происшествия стал конфликт, возникший на фоне личных неприязненных отношений между мужчинами", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20230412/nozh-1864751673.html
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происшествия, тульская область, россия, донской
Происшествия, Тульская область, Россия, Донской
Житель Тульской области ранил ножом трех человек

Житель Тульской области ранил ножом трех человек, решают вопрос о возбуждении дела

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 апр – РИА Новости. Житель Тульской области ранил ножом трех человек в результате конфликта, один из пострадавших госпитализирован, двое получили незначительные резаные раны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщило региональное УМВД.
"Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства причинения ножевых ранений троим мужчинам", - говорится в сообщении на странице полиции Тульской области в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Донской в 11.57 пятницы. Возле дома по улице Октябрьской неизвестный ранил ножом трех мужчин 1980, 2001 и 1994 годов рождения. По полученным приметам сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого местного жителя 1976 года рождения. Его доставили в дежурную часть отдела МВД.
"Один из пострадавших госпитализирован в медицинское учреждение, остальные получили незначительные резаные раны. По предварительной информации, причиной происшествия стал конфликт, возникший на фоне личных неприязненных отношений между мужчинами", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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