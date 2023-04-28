Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Китая изъявило желание разрешить приграничный конфликт с Индией - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:24 28.04.2023 (обновлено: 06:28 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/kitay-1868324629.html
Минобороны Китая изъявило желание разрешить приграничный конфликт с Индией
Минобороны Китая изъявило желание разрешить приграничный конфликт с Индией - РИА Новости, 28.04.2023
Минобороны Китая изъявило желание разрешить приграничный конфликт с Индией
Глава минобороны КНР Ли Шанфу на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом заявил о необходимости продвигать приграничный вопрос стран к скорейшей... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T06:24
2023-04-28T06:28
в мире
китай
индия
нью-дели
ли шанфу
раджнатх сингх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857291674_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_309ca8ac3bc01247746154a84b135fda.jpg
ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Глава минобороны КНР Ли Шанфу на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом заявил о необходимости продвигать приграничный вопрос стран к скорейшей нормализации, сообщило в пятницу министерство обороны КНР. Сообщается, что встреча состоялась в четверг в Нью-Дели. "Общие интересы Китая и Индии превышают их различия. Стороны должны всеобъемлюще подходить к двусторонним отношениям и развитию, рассматривать их с долгосрочной и стратегической точки зрения, а также совместно вносить вклад, мудрость и энергию в глобальный и региональный мир и стабильность", - цитирует Ли Шанфу министерство обороны Китая. Ли Шанфу также отметил, что сейчас ситуация на китайско-индийской границе в целом стабильна, стороны поддерживают связь по военным и дипломатическим каналам, а также заявил о необходимости продвигать пограничную ситуацию к скорейшей нормализации и контролю. "Надеюсь, что стороны будут вместе работать над укреплением доверия между ВС двух стран, вносить вклад в развитие двусторонних отношений", - сказал он. Накануне министерство обороны Индии сообщило, что глава минобороны Индии на встрече с китайским коллегой категорически заявил, что развитие отношений между Индией и Китаем основывается на установлении мира и спокойствия на границах. Он добавил, что все вопросы на линии фактического контроля должны быть решены в соответствии с существующими двусторонними соглашениями и обязательствами. Он повторил, что нарушение существующих соглашений подорвало всю основу двусторонних отношений, и за разведением сил на границе логично последует деэскалация. Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. После отвода большей части дислоцированных войск в феврале 2021 года стороны провели ряд раундов переговоров на уровне дипломатов и командиров дислоцированных в регионе корпусов. В начале сентября прошлого года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе в Ладакхе в районе высот Гогра и Хот-Спрингс. Остающиеся вопросы по приграничным районам обсуждаются на встречах индийских и китайских дипломатов и военных.
https://ria.ru/20230419/naselenie-1866342047.html
https://ria.ru/20230310/indiya-1857033515.html
китай
индия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857291674_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_ff2feb6340bcb9d1228ab59c5cddc2d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, индия, нью-дели, ли шанфу, раджнатх сингх
В мире, Китай, Индия, Нью-Дели, Ли Шанфу, Раджнатх Сингх
Минобороны Китая изъявило желание разрешить приграничный конфликт с Индией

Глава минобороны Китая: необходимо нормализовать вопрос вокруг границы с Индией

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр обороны КНР Ли Шанфу (в центре)
Министр обороны КНР Ли Шанфу (в центре) - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр обороны КНР Ли Шанфу (в центре). Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Глава минобороны КНР Ли Шанфу на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом заявил о необходимости продвигать приграничный вопрос стран к скорейшей нормализации, сообщило в пятницу министерство обороны КНР.
Сообщается, что встреча состоялась в четверг в Нью-Дели.
Люди приносят подношения богине Кали во время фестиваля Боналу в Хайдарабаде, Индия - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Индия обошла Китай по численности населения
19 апреля, 14:37
"Общие интересы Китая и Индии превышают их различия. Стороны должны всеобъемлюще подходить к двусторонним отношениям и развитию, рассматривать их с долгосрочной и стратегической точки зрения, а также совместно вносить вклад, мудрость и энергию в глобальный и региональный мир и стабильность", - цитирует Ли Шанфу министерство обороны Китая.
Ли Шанфу также отметил, что сейчас ситуация на китайско-индийской границе в целом стабильна, стороны поддерживают связь по военным и дипломатическим каналам, а также заявил о необходимости продвигать пограничную ситуацию к скорейшей нормализации и контролю.
"Надеюсь, что стороны будут вместе работать над укреплением доверия между ВС двух стран, вносить вклад в развитие двусторонних отношений", - сказал он.
Накануне министерство обороны Индии сообщило, что глава минобороны Индии на встрече с китайским коллегой категорически заявил, что развитие отношений между Индией и Китаем основывается на установлении мира и спокойствия на границах. Он добавил, что все вопросы на линии фактического контроля должны быть решены в соответствии с существующими двусторонними соглашениями и обязательствами. Он повторил, что нарушение существующих соглашений подорвало всю основу двусторонних отношений, и за разведением сил на границе логично последует деэскалация.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. После отвода большей части дислоцированных войск в феврале 2021 года стороны провели ряд раундов переговоров на уровне дипломатов и командиров дислоцированных в регионе корпусов. В начале сентября прошлого года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе в Ладакхе в районе высот Гогра и Хот-Спрингс. Остающиеся вопросы по приграничным районам обсуждаются на встречах индийских и китайских дипломатов и военных.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Запад пытается натравить Индию на Китай, заявил Лавров
10 марта, 15:09
 
В миреКитайИндияНью-ДелиЛи ШанфуРаджнатх Сингх
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала