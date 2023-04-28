https://ria.ru/20230428/kitay-1868324629.html
Минобороны Китая изъявило желание разрешить приграничный конфликт с Индией
Минобороны Китая изъявило желание разрешить приграничный конфликт с Индией - РИА Новости, 28.04.2023
Минобороны Китая изъявило желание разрешить приграничный конфликт с Индией
Глава минобороны КНР Ли Шанфу на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом заявил о необходимости продвигать приграничный вопрос стран к скорейшей... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T06:24
2023-04-28T06:24
2023-04-28T06:28
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ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Глава минобороны КНР Ли Шанфу на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом заявил о необходимости продвигать приграничный вопрос стран к скорейшей нормализации, сообщило в пятницу министерство обороны КНР. Сообщается, что встреча состоялась в четверг в Нью-Дели. "Общие интересы Китая и Индии превышают их различия. Стороны должны всеобъемлюще подходить к двусторонним отношениям и развитию, рассматривать их с долгосрочной и стратегической точки зрения, а также совместно вносить вклад, мудрость и энергию в глобальный и региональный мир и стабильность", - цитирует Ли Шанфу министерство обороны Китая. Ли Шанфу также отметил, что сейчас ситуация на китайско-индийской границе в целом стабильна, стороны поддерживают связь по военным и дипломатическим каналам, а также заявил о необходимости продвигать пограничную ситуацию к скорейшей нормализации и контролю. "Надеюсь, что стороны будут вместе работать над укреплением доверия между ВС двух стран, вносить вклад в развитие двусторонних отношений", - сказал он. Накануне министерство обороны Индии сообщило, что глава минобороны Индии на встрече с китайским коллегой категорически заявил, что развитие отношений между Индией и Китаем основывается на установлении мира и спокойствия на границах. Он добавил, что все вопросы на линии фактического контроля должны быть решены в соответствии с существующими двусторонними соглашениями и обязательствами. Он повторил, что нарушение существующих соглашений подорвало всю основу двусторонних отношений, и за разведением сил на границе логично последует деэскалация. Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. После отвода большей части дислоцированных войск в феврале 2021 года стороны провели ряд раундов переговоров на уровне дипломатов и командиров дислоцированных в регионе корпусов. В начале сентября прошлого года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе в Ладакхе в районе высот Гогра и Хот-Спрингс. Остающиеся вопросы по приграничным районам обсуждаются на встречах индийских и китайских дипломатов и военных.
https://ria.ru/20230419/naselenie-1866342047.html
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в мире, китай, индия, нью-дели, ли шанфу, раджнатх сингх
В мире, Китай, Индия, Нью-Дели, Ли Шанфу, Раджнатх Сингх
Минобороны Китая изъявило желание разрешить приграничный конфликт с Индией
Глава минобороны Китая: необходимо нормализовать вопрос вокруг границы с Индией
ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Глава минобороны КНР Ли Шанфу на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом заявил о необходимости продвигать приграничный вопрос стран к скорейшей нормализации, сообщило в пятницу министерство обороны КНР.
Сообщается, что встреча состоялась в четверг в Нью-Дели
.
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"Общие интересы Китая и Индии
превышают их различия. Стороны должны всеобъемлюще подходить к двусторонним отношениям и развитию, рассматривать их с долгосрочной и стратегической точки зрения, а также совместно вносить вклад, мудрость и энергию в глобальный и региональный мир и стабильность", - цитирует Ли Шанфу министерство обороны Китая.
Ли Шанфу также отметил, что сейчас ситуация на китайско-индийской границе в целом стабильна, стороны поддерживают связь по военным и дипломатическим каналам, а также заявил о необходимости продвигать пограничную ситуацию к скорейшей нормализации и контролю.
"Надеюсь, что стороны будут вместе работать над укреплением доверия между ВС двух стран, вносить вклад в развитие двусторонних отношений", - сказал он.
Накануне министерство обороны Индии сообщило, что глава минобороны Индии на встрече с китайским коллегой категорически заявил, что развитие отношений между Индией и Китаем основывается на установлении мира и спокойствия на границах. Он добавил, что все вопросы на линии фактического контроля должны быть решены в соответствии с существующими двусторонними соглашениями и обязательствами. Он повторил, что нарушение существующих соглашений подорвало всю основу двусторонних отношений, и за разведением сил на границе логично последует деэскалация.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш
, а также участка горной территории на севере Кашмира
. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин
усилили военное присутствие в регионе. После отвода большей части дислоцированных войск в феврале 2021 года стороны провели ряд раундов переговоров на уровне дипломатов и командиров дислоцированных в регионе корпусов. В начале сентября прошлого года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе в Ладакхе в районе высот Гогра и Хот-Спрингс. Остающиеся вопросы по приграничным районам обсуждаются на встречах индийских и китайских дипломатов и военных.
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