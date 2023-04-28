https://ria.ru/20230428/kirkorov-1868390436.html

Представитель Киркорова ответила на слухи о запрете на его въезд в Молдавию

Представитель Киркорова ответила на слухи о запрете на его въезд в Молдавию - РИА Новости, 28.04.2023

Представитель Киркорова ответила на слухи о запрете на его въезд в Молдавию

Певец Филипп Киркоров не знает о внесении своей персоны в список россиян, которым запрещен въезд в Молдавию, сообщила РИА Новости представитель артиста... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:50

2023-04-28T12:50

2023-04-28T12:50

шоубиз

молдавия

россия

филипп киркоров

дорин речан

филипп (король бельгии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831999026_0:58:2771:1616_1920x0_80_0_0_b2d28c9384f6229302f4483cc634cdf8.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров не знает о внесении своей персоны в список россиян, которым запрещен въезд в Молдавию, сообщила РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская. По ее словам, артист сейчас занят концертами в Кремлевском дворце, но примет эту информацию к сведению. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил в эфире телеканала TV8, что у властей есть довольно длинный неопубликованный "черный список" официальных лиц России, которые не смогут въехать в Молдавию. В него внести и деятелей культуры, в том числе певец Филипп Киркоров.

https://ria.ru/20230424/kirkorov-1867347240.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

молдавия, россия, филипп киркоров, дорин речан, филипп (король бельгии)