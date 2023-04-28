https://ria.ru/20230428/kirkorov-1868390436.html
Представитель Киркорова ответила на слухи о запрете на его въезд в Молдавию
Представитель Киркорова ответила на слухи о запрете на его въезд в Молдавию - РИА Новости, 28.04.2023
Представитель Киркорова ответила на слухи о запрете на его въезд в Молдавию
Певец Филипп Киркоров не знает о внесении своей персоны в список россиян, которым запрещен въезд в Молдавию, сообщила РИА Новости представитель артиста... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:50
2023-04-28T12:50
2023-04-28T12:50
шоубиз
молдавия
россия
филипп киркоров
дорин речан
филипп (король бельгии)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров не знает о внесении своей персоны в список россиян, которым запрещен въезд в Молдавию, сообщила РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская. По ее словам, артист сейчас занят концертами в Кремлевском дворце, но примет эту информацию к сведению. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил в эфире телеканала TV8, что у властей есть довольно длинный неопубликованный "черный список" официальных лиц России, которые не смогут въехать в Молдавию. В него внести и деятелей культуры, в том числе певец Филипп Киркоров.
https://ria.ru/20230424/kirkorov-1867347240.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, филипп киркоров, дорин речан, филипп (король бельгии)
Шоубиз, Молдавия, Россия, Филипп Киркоров, Дорин Речан, Филипп (король Бельгии)
Представитель Киркорова ответила на слухи о запрете на его въезд в Молдавию
Представитель Филиппа Киркорова сказала, что артист не знает о запрете на въезд в Молдавию
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров не знает о внесении своей персоны в список россиян, которым запрещен въезд в Молдавию, сообщила РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.
По ее словам, артист сейчас занят концертами в Кремлевском дворце, но примет эту информацию к сведению.
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"Поверьте, нам есть о чем думать, учитывая, что у нас Кремлевские концерты проходят уже третий день. И мы полностью сейчас думаем о концертах, о премьере, которая сегодня состоялась у Филиппа, но мы примем к сведению это все", — прокомментировала собеседница агентства.
Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил в эфире телеканала TV8, что у властей есть довольно длинный неопубликованный "черный список" официальных лиц России, которые не смогут въехать в Молдавию. В него внести и деятелей культуры, в том числе певец Филипп Киркоров.
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