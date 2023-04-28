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Президент Кипра предложил замену российскому газу - РИА Новости, 28.04.2023
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22:48 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/kipr-1868626869.html
Президент Кипра предложил замену российскому газу
Президент Кипра предложил замену российскому газу - РИА Новости, 28.04.2023
Президент Кипра предложил замену российскому газу
Энергетические ресурсы Восточного Средиземноморья не смогут полностью заменить российский природный газ в Европе, но они могут покрыть примерно 15% потребностей РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T22:48
2023-04-28T22:48
россия
кипр
европа
северный поток
евросоюз
никос христодулидис
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АФИНЫ, 28 апр - РИА Новости. Энергетические ресурсы Восточного Средиземноморья не смогут полностью заменить российский природный газ в Европе, но они могут покрыть примерно 15% потребностей Евросоюза, заявил президент Кипра Никос Христодулидис на Дельфийском экономическом форуме. Как заявил Христодулидис, самая большая слабость Европы в условиях нынешней ситуации вокруг Украины заключается в энергетической зависимости от российского природного газа. "Конечно, одно лишь Восточное Средиземноморье не может заменить российский природный газ. Нет таких объемов, которые могли бы полностью заменить российский природный газ, но точно есть такие объемы, которые смогут смягчить зависимость Евросоюза от Российской Федерации", - сказал президент Кипра на форуме, который проходит с 26 по 29 апреля в Дельфах под эгидой президента Греции Катерины Сакелларопулу. По словам президента Кипра, Евросоюз уже инвестировал в регион. "Мы ожидаем от Европейского Союза большей технической и финансовой поддержки, чтобы мы могли использовать потенциал региона, который запасами энергоресурсов, по мнению экспертов, по мнению тех, кто знает лучше нас, может покрыть 15-16% потребностей Евросоюза в ближайшие 25 лет", - сказал Христодулидис. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, - тогда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техобслуживанием турбин для "Северного потока" из-за санкций против РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230424/kipr-1867244753.html
https://ria.ru/20230409/kipr-1864032990.html
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россия, кипр, европа, северный поток, евросоюз, никос христодулидис
Россия, Кипр, Европа, Северный поток, Евросоюз, Никос Христодулидис
Президент Кипра предложил замену российскому газу

Президент Кипра Христодулидис предложил ЕС использовать энергоресурсы Средиземноморья

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Горелка газовой плиты. Архивное фото
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АФИНЫ, 28 апр - РИА Новости. Энергетические ресурсы Восточного Средиземноморья не смогут полностью заменить российский природный газ в Европе, но они могут покрыть примерно 15% потребностей Евросоюза, заявил президент Кипра Никос Христодулидис на Дельфийском экономическом форуме.
Как заявил Христодулидис, самая большая слабость Европы в условиях нынешней ситуации вокруг Украины заключается в энергетической зависимости от российского природного газа.
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"Конечно, одно лишь Восточное Средиземноморье не может заменить российский природный газ. Нет таких объемов, которые могли бы полностью заменить российский природный газ, но точно есть такие объемы, которые смогут смягчить зависимость Евросоюза от Российской Федерации", - сказал президент Кипра на форуме, который проходит с 26 по 29 апреля в Дельфах под эгидой президента Греции Катерины Сакелларопулу.
По словам президента Кипра, Евросоюз уже инвестировал в регион.
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"Мы ожидаем от Европейского Союза большей технической и финансовой поддержки, чтобы мы могли использовать потенциал региона, который запасами энергоресурсов, по мнению экспертов, по мнению тех, кто знает лучше нас, может покрыть 15-16% потребностей Евросоюза в ближайшие 25 лет", - сказал Христодулидис.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, - тогда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техобслуживанием турбин для "Северного потока" из-за санкций против РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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