https://ria.ru/20230428/kino-1868391105.html
СМИ: основатель "Амедиатеки" Александр Акопов ушел из компании
СМИ: основатель "Амедиатеки" Александр Акопов ушел из компании - РИА Новости, 28.04.2023
СМИ: основатель "Амедиатеки" Александр Акопов ушел из компании
Основатель компании "Амедиа" Александр Акопов вышел из совета директоров онлайн-кинотеатра "Амедиатека", пишет РБК со ссылкой на отчетность по РСБУ основного... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:00
2023-04-28T12:00
2023-04-28T12:02
культура
новости культуры
александр акопов
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868392695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07745619b22551d9ef885c1cd5a0a19d.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Основатель компании "Амедиа" Александр Акопов вышел из совета директоров онлайн-кинотеатра "Амедиатека", пишет РБК со ссылкой на отчетность по РСБУ основного юрлица видеосервиса (ООО "А сериал"). Как отметили в СМИ, это случилось 22 ноября 2022 года. На следующий день продюсер стал гендиректором телеканала СТС и замгендиректором Национальной Медиа Группы (НМГ). В феврале он оказался под санкциями Евросоюза.По данным издания, сейчас в совете директоров состоят Леонард Блаватник, Сергей Карпухович, Анатолий Акименко и Александр Шенкман. Со ссылкой на инсайдера РБК утверждает, что Акопов также "перестал быть совладельцем сервиса".СМИ подчеркивает, что продюсер на вопросы издания не ответил. В НМГ, СТС и "Амедиатеки" отказались от комментариев. Как указано в публикации, по итогам 2022 года среди российский онлайн-кинотеатров только "Амедиатека" стала прибыльным сервисом. Также в статье напомнили: после того, как WarnerMedia приостановила свою деятельность в РФ, на стриминг попали новинки компании. Среди них "Дом дракона".
https://ria.ru/20230427/kino-1868054565.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868392695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d40339ae12324a01dc912d69d63e33d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александр акопов, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Александр Акопов, Кино и сериалы
СМИ: основатель "Амедиатеки" Александр Акопов ушел из компании
РБК: основатель "Амедиатеки" Акопов вышел из состава совета директоров онлайн-кинотеатра
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Основатель компании "Амедиа" Александр Акопов вышел из совета директоров онлайн-кинотеатра "Амедиатека", пишет
РБК со ссылкой на отчетность по РСБУ основного юрлица видеосервиса (ООО "А сериал").
Как отметили в СМИ, это случилось 22 ноября 2022 года. На следующий день продюсер стал гендиректором телеканала СТС и замгендиректором Национальной Медиа Группы (НМГ). В феврале он оказался под санкциями Евросоюза.
По данным издания, сейчас в совете директоров состоят Леонард Блаватник, Сергей Карпухович, Анатолий Акименко и Александр Шенкман.
Со ссылкой на инсайдера РБК утверждает, что Акопов также "перестал быть совладельцем сервиса".
СМИ подчеркивает, что продюсер на вопросы издания не ответил. В НМГ, СТС и "Амедиатеки" отказались от комментариев.
Как указано в публикации, по итогам 2022 года среди российский онлайн-кинотеатров только "Амедиатека" стала прибыльным сервисом. Также в статье напомнили: после того, как WarnerMedia приостановила свою деятельность в РФ, на стриминг попали новинки компании. Среди них "Дом дракона".
Херд появится в новом "Аквамене" после скандального суда с Деппом