https://ria.ru/20230428/kino-1868391105.html

СМИ: основатель "Амедиатеки" Александр Акопов ушел из компании

СМИ: основатель "Амедиатеки" Александр Акопов ушел из компании - РИА Новости, 28.04.2023

СМИ: основатель "Амедиатеки" Александр Акопов ушел из компании

Основатель компании "Амедиа" Александр Акопов вышел из совета директоров онлайн-кинотеатра "Амедиатека", пишет РБК со ссылкой на отчетность по РСБУ основного... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:00

2023-04-28T12:00

2023-04-28T12:02

культура

новости культуры

александр акопов

кино и сериалы

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Основатель компании "Амедиа" Александр Акопов вышел из совета директоров онлайн-кинотеатра "Амедиатека", пишет РБК со ссылкой на отчетность по РСБУ основного юрлица видеосервиса (ООО "А сериал"). Как отметили в СМИ, это случилось 22 ноября 2022 года. На следующий день продюсер стал гендиректором телеканала СТС и замгендиректором Национальной Медиа Группы (НМГ). В феврале он оказался под санкциями Евросоюза.По данным издания, сейчас в совете директоров состоят Леонард Блаватник, Сергей Карпухович, Анатолий Акименко и Александр Шенкман. Со ссылкой на инсайдера РБК утверждает, что Акопов также "перестал быть совладельцем сервиса".СМИ подчеркивает, что продюсер на вопросы издания не ответил. В НМГ, СТС и "Амедиатеки" отказались от комментариев. Как указано в публикации, по итогам 2022 года среди российский онлайн-кинотеатров только "Амедиатека" стала прибыльным сервисом. Также в статье напомнили: после того, как WarnerMedia приостановила свою деятельность в РФ, на стриминг попали новинки компании. Среди них "Дом дракона".

https://ria.ru/20230427/kino-1868054565.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр акопов, кино и сериалы