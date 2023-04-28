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Катавшая Хоценко пожилая женщина отказалась уезжать из сгоревшего села - РИА Новости, 28.04.2023
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19:28 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/khotsenko-1868596271.html
Катавшая Хоценко пожилая женщина отказалась уезжать из сгоревшего села
Катавшая Хоценко пожилая женщина отказалась уезжать из сгоревшего села - РИА Новости, 28.04.2023
Катавшая Хоценко пожилая женщина отказалась уезжать из сгоревшего села
Бабушка, которая прославилась в социальных сетях после того, как прокатила на самодельной машине главу Омской области Виталия Хоценко и показала ему последствия РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T19:28
2023-04-28T19:28
происшествия
омская область
большереченский район
россия
виталий хоценко
жилье
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ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Бабушка, которая прославилась в социальных сетях после того, как прокатила на самодельной машине главу Омской области Виталия Хоценко и показала ему последствия пожара в селе Чистоозерье, отказалась уезжать из дома и осталась в сгоревшем селе, рассказала корреспонденту РИА Новости соседка женщины Галина. Надежда Архиповна Кучумова, которой 85 лет, проживает в селе Чистоозерье Большереченского района Омской области. 27 апреля там в пожаре сгорели четыре дома (один из них был двухквартирным, на два хозяина), всего в селе 6 домов. Корреспонденту РИА Новости удалось поговорить с местной жительницей Галиной и узнать подробности случившегося. Один из уцелевших домов принадлежал пенсионерке, которая получила популярность в соцсетях после того, как на самодельном автомобиле прокатила по пепелищу главу Омской области. Второй уцелевший дом, по словам соседки, принадлежал утонувшему буквально накануне мужчине. "Губернатор был у нас, сказал, не обидим в жилье. Обращайтесь. Пообещал 160 тысяч рублей. Я сейчас пока у племянницы мужа в Черновой. Буду пока у родственников, а потом будем решать. Произошло все моментально. Пал травы. Ветер махнул, и все поперло. Скотины то нет никакой, вытаптывать, есть траву некому, вот она и горит. У нас вот есть скотина, так она сгорела. Три теленка, четыре поросёнка, кур штук тридцать. Коров, слава богу, успела выпустить. Да сами убежали", - рассказала Галина. Она добавила, что в селе уцелели два дома. Ее соседки, Надежды Кучумовой, на момент пожара не было в селе, она находилась у родственников в селе Большеречье. Второй, оставшийся нетронутым дом, принадлежал мужчине, который буквально накануне утонул в местном озере. "Надежда Архиповна сейчас в Чистоозерье. Ее дом отстояли, она сказала, что никуда не поедет. Осталась дома. Сегодня ей уже свет провели. У нее скотины не было, она не держала. Только собаки, да кошки, да куры", - поделилась Галина. Всего огонь, 27 апреля уничтожил в селе 15 строений, четыре из которых жилые дома. Никто из жителей не пострадал. Расследованием случившегося занимается СУСК РФ по Омской области и прокуратура. Особый противопожарный режим установлен на территории шести районов Омской области.
https://ria.ru/20230412/khotsenko-1864869592.html
омская область
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происшествия, омская область, большереченский район, россия, виталий хоценко, жилье
Происшествия, Омская область, Большереченский район, Россия, Виталий Хоценко, Жилье
Катавшая Хоценко пожилая женщина отказалась уезжать из сгоревшего села

Катавшая Хоценко 85-летняя женщина отказалась уезжать из сгоревшего села в Омской области

© Кадр видео, опубликованного Виталием ХоценкоВрио губернатора Омской области Виталий Хоценко во время осмотра территорий, пострадавших в результате пожара
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко во время осмотра территорий, пострадавших в результате пожара
© Кадр видео, опубликованного Виталием Хоценко
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко во время осмотра территорий, пострадавших в результате пожара
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ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Бабушка, которая прославилась в социальных сетях после того, как прокатила на самодельной машине главу Омской области Виталия Хоценко и показала ему последствия пожара в селе Чистоозерье, отказалась уезжать из дома и осталась в сгоревшем селе, рассказала корреспонденту РИА Новости соседка женщины Галина.
Надежда Архиповна Кучумова, которой 85 лет, проживает в селе Чистоозерье Большереченского района Омской области. 27 апреля там в пожаре сгорели четыре дома (один из них был двухквартирным, на два хозяина), всего в селе 6 домов. Корреспонденту РИА Новости удалось поговорить с местной жительницей Галиной и узнать подробности случившегося. Один из уцелевших домов принадлежал пенсионерке, которая получила популярность в соцсетях после того, как на самодельном автомобиле прокатила по пепелищу главу Омской области. Второй уцелевший дом, по словам соседки, принадлежал утонувшему буквально накануне мужчине.
"Губернатор был у нас, сказал, не обидим в жилье. Обращайтесь. Пообещал 160 тысяч рублей. Я сейчас пока у племянницы мужа в Черновой. Буду пока у родственников, а потом будем решать. Произошло все моментально. Пал травы. Ветер махнул, и все поперло. Скотины то нет никакой, вытаптывать, есть траву некому, вот она и горит. У нас вот есть скотина, так она сгорела. Три теленка, четыре поросёнка, кур штук тридцать. Коров, слава богу, успела выпустить. Да сами убежали", - рассказала Галина.
Она добавила, что в селе уцелели два дома. Ее соседки, Надежды Кучумовой, на момент пожара не было в селе, она находилась у родственников в селе Большеречье. Второй, оставшийся нетронутым дом, принадлежал мужчине, который буквально накануне утонул в местном озере.
"Надежда Архиповна сейчас в Чистоозерье. Ее дом отстояли, она сказала, что никуда не поедет. Осталась дома. Сегодня ей уже свет провели. У нее скотины не было, она не держала. Только собаки, да кошки, да куры", - поделилась Галина.
Всего огонь, 27 апреля уничтожил в селе 15 строений, четыре из которых жилые дома. Никто из жителей не пострадал. Расследованием случившегося занимается СУСК РФ по Омской области и прокуратура. Особый противопожарный режим установлен на территории шести районов Омской области.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Хоценко планирует привлечь военных для строительства омских соцобъектов
12 апреля, 17:49
 
ПроисшествияОмская областьБольшереченский районРоссияВиталий ХоценкоЖилье
 
 
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