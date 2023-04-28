https://ria.ru/20230428/karlson-1868385299.html

Эксперт объяснила причину популярности ролика Такера Карлсона

Эксперт объяснила причину популярности ролика Такера Карлсона - РИА Новости, 28.04.2023

Эксперт объяснила причину популярности ролика Такера Карлсона

Американский телеведущий Такер Карлсон для американской аудитории сейчас интереснее, чем президент США Джо Байден, отсюда и гораздо большая популярность его... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:16

2023-04-28T11:16

2023-04-28T11:16

сша

джо байден

такер карлсон

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Американский телеведущий Такер Карлсон для американской аудитории сейчас интереснее, чем президент США Джо Байден, отсюда и гораздо большая популярность его ролика в Twitter, считает доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская. Видеообращение американского телеведущего Такера Карлсона после ухода с канала Fox News набрало в Twitter свыше 62 миллиона просмотров – в 1,5 раза больше ролика, в котором президент США Джо Байден заявил о выдвижении на второй срок. Карлсон выложил свое первое видеообращение после ухода с Fox News в среду вечером – на сутки позже заявления Байдена. Однако на данный момент ролик экс-телеведущего, в котором он говорит о запрете в американских медиа на обсуждение важных тем, посмотрели 62,3 миллиона раз. Заявление Байдена о намерении баллотироваться на следующих выборах президента США набрало только 42 миллиона просмотров. "Карлсон остался популярным ведущим и популярным человеком, поэтому, как мне представляется, интерес к его персоне сохраняется, отсюда и значительное количество просмотров, тем более тему, которую он поднял, - это деятельность СМИ. То, о чем он говорит, вызывает больший интерес, чем давно ожидавшееся объявление Джо Байдена о том, что он собирается баллотироваться на второй срок", - сказала Богуславская, комментируя РИА Новости тот факт, что видео Карслона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена. Она подчеркнула, что увольнение Карлсона произошло из компании Fox News, зрителями которой традиционно являются те, кто поддерживает республиканскую партию, а не аудитория демократической партии. По ее мнению, американское общество поляризировано, из-за чего есть тенденция по партийной принадлежности смотреть те или иные каналы, не доверяя другим СМИ. Увольнение ведущего же, по ее мнению, послужило показателем того, что изменилась политика соответствующей компании, но "рассмотреть за этим руку Байдена достаточно сложно", как и искать связь с рейтингами действующего президента (рейтинг одобрения работы Байдена на посту президента США, по данным исследовательской службы Gallup, упал до рекордных 37%). Fox News сообщил 24 апреля, что телеведущий Такер Карлсон уходит с канала. Fox News заявил, что такое решение было обоюдным для ведущего и канала.

https://ria.ru/20230427/ssha-1868014647.html

https://ria.ru/20230426/karlson-1867943498.html

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, джо байден, такер карлсон, санкт-петербургский государственный университет