https://ria.ru/20230428/karlson-1868331128.html

Видео Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена

Видео Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена - РИА Новости, 28.04.2023

Видео Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена

Видеообращение американского телеведущего Такера Карлсона после ухода с канала Fox News набрало в Twitter свыше 62 миллионов просмотров — в 1,5 раза больше... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T08:15

2023-04-28T08:15

2023-04-28T10:54

в мире

сша

россия

такер карлсон

джо байден

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Видеообращение американского телеведущего Такера Карлсона после ухода с канала Fox News набрало в Twitter свыше 62 миллионов просмотров — в 1,5 раза больше ролика, в котором президент США Джо Байден заявил о выдвижении на второй срок. Карлсон выложил свое первое видеообращение после ухода с Fox News в среду вечером, на сутки позже заявления Байдена. Однако на данный момент ролик экс-телеведущего, в котором он говорит о запрете в американских медиа на обсуждение важных тем, посмотрели 62,3 миллиона раз. Заявление Байдена о намерении баллотироваться на следующих выборах президента США набрало только 42 миллиона просмотров. Зрительские рейтинги канала Fox News также рухнули. Согласно изданию Hollywood Reporter, пилотный выпуск Fox News Tonight с ведущим Брайаном Килмидом собрал у экранов менее 2,6 миллиона зрителей, что примерно на 21% ниже среднего показателя просмотров программы Tucker Carlson Tonight с покинувшим Fox Карлсоном (3,3 миллиона просмотров) за последние восемь эфиров в понедельник. Fox News сообщил 24 апреля, что телеведущий Такер Карлсон уходит с канала. Fox News заявил, что такое решение было обоюдным для ведущего и канала. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила ему работу в России. Также к Карлсону через Twitter обратился телеканал RT.

https://ria.ru/20230427/karlson-1868191090.html

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, такер карлсон, джо байден