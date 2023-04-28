https://ria.ru/20230428/karlson-1868331128.html
Видео Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена
Видео Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена - РИА Новости, 28.04.2023
Видео Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена
Видеообращение американского телеведущего Такера Карлсона после ухода с канала Fox News набрало в Twitter свыше 62 миллионов просмотров — в 1,5 раза больше... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:15
2023-04-28T08:15
2023-04-28T10:54
в мире
сша
россия
такер карлсон
джо байден
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Видеообращение американского телеведущего Такера Карлсона после ухода с канала Fox News набрало в Twitter свыше 62 миллионов просмотров — в 1,5 раза больше ролика, в котором президент США Джо Байден заявил о выдвижении на второй срок. Карлсон выложил свое первое видеообращение после ухода с Fox News в среду вечером, на сутки позже заявления Байдена. Однако на данный момент ролик экс-телеведущего, в котором он говорит о запрете в американских медиа на обсуждение важных тем, посмотрели 62,3 миллиона раз. Заявление Байдена о намерении баллотироваться на следующих выборах президента США набрало только 42 миллиона просмотров. Зрительские рейтинги канала Fox News также рухнули. Согласно изданию Hollywood Reporter, пилотный выпуск Fox News Tonight с ведущим Брайаном Килмидом собрал у экранов менее 2,6 миллиона зрителей, что примерно на 21% ниже среднего показателя просмотров программы Tucker Carlson Tonight с покинувшим Fox Карлсоном (3,3 миллиона просмотров) за последние восемь эфиров в понедельник. Fox News сообщил 24 апреля, что телеведущий Такер Карлсон уходит с канала. Fox News заявил, что такое решение было обоюдным для ведущего и канала. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила ему работу в России. Также к Карлсону через Twitter обратился телеканал RT.
https://ria.ru/20230427/karlson-1868191090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, такер карлсон, джо байден
В мире, США, Россия, Такер Карлсон, Джо Байден
Видео Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена
Видеообращение Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена о выдвижении
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Видеообращение американского телеведущего Такера Карлсона после ухода с канала Fox News набрало в Twitter свыше 62 миллионов просмотров — в 1,5 раза больше ролика, в котором президент США Джо Байден заявил о выдвижении на второй срок.
Карлсон выложил свое первое видеообращение после ухода с Fox News в среду вечером, на сутки позже заявления Байдена. Однако на данный момент ролик экс-телеведущего, в котором он говорит о запрете в американских медиа на обсуждение важных тем, посмотрели 62,3 миллиона раз. Заявление Байдена о намерении баллотироваться на следующих выборах президента США набрало только 42 миллиона просмотров.
Зрительские рейтинги канала Fox News также рухнули. Согласно изданию Hollywood Reporter, пилотный выпуск Fox News Tonight с ведущим Брайаном Килмидом собрал у экранов менее 2,6 миллиона зрителей, что примерно на 21% ниже среднего показателя просмотров программы Tucker Carlson Tonight с покинувшим Fox Карлсоном (3,3 миллиона просмотров) за последние восемь эфиров в понедельник.
Fox News сообщил 24 апреля, что телеведущий Такер Карлсон уходит с канала. Fox News заявил, что такое решение было обоюдным для ведущего и канала. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила ему работу в России
. Также к Карлсону через Twitter обратился телеканал RT.
Эксперт объяснил, что означает увольнение Такера Карлсона с канала Fox News