Рейтинг@Mail.ru
Видео Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 28.04.2023 (обновлено: 10:54 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/karlson-1868331128.html
Видео Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена
Видео Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена - РИА Новости, 28.04.2023
Видео Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена
Видеообращение американского телеведущего Такера Карлсона после ухода с канала Fox News набрало в Twitter свыше 62 миллионов просмотров — в 1,5 раза больше... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:15
2023-04-28T10:54
в мире
сша
россия
такер карлсон
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6eaed4523d8724c2427e0c636dd34fd1.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Видеообращение американского телеведущего Такера Карлсона после ухода с канала Fox News набрало в Twitter свыше 62 миллионов просмотров — в 1,5 раза больше ролика, в котором президент США Джо Байден заявил о выдвижении на второй срок. Карлсон выложил свое первое видеообращение после ухода с Fox News в среду вечером, на сутки позже заявления Байдена. Однако на данный момент ролик экс-телеведущего, в котором он говорит о запрете в американских медиа на обсуждение важных тем, посмотрели 62,3 миллиона раз. Заявление Байдена о намерении баллотироваться на следующих выборах президента США набрало только 42 миллиона просмотров. Зрительские рейтинги канала Fox News также рухнули. Согласно изданию Hollywood Reporter, пилотный выпуск Fox News Tonight с ведущим Брайаном Килмидом собрал у экранов менее 2,6 миллиона зрителей, что примерно на 21% ниже среднего показателя просмотров программы Tucker Carlson Tonight с покинувшим Fox Карлсоном (3,3 миллиона просмотров) за последние восемь эфиров в понедельник. Fox News сообщил 24 апреля, что телеведущий Такер Карлсон уходит с канала. Fox News заявил, что такое решение было обоюдным для ведущего и канала. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила ему работу в России. Также к Карлсону через Twitter обратился телеканал RT.
https://ria.ru/20230427/karlson-1868191090.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031276_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5825063fcc368c736ad707494ca8617a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, такер карлсон, джо байден
В мире, США, Россия, Такер Карлсон, Джо Байден
Видео Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена

Видеообращение Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена о выдвижении

© AP Photo / Richard DrewВедущий телеканала Fox News Такер Карлсон
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Richard Drew
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Видеообращение американского телеведущего Такера Карлсона после ухода с канала Fox News набрало в Twitter свыше 62 миллионов просмотров — в 1,5 раза больше ролика, в котором президент США Джо Байден заявил о выдвижении на второй срок.
Карлсон выложил свое первое видеообращение после ухода с Fox News в среду вечером, на сутки позже заявления Байдена. Однако на данный момент ролик экс-телеведущего, в котором он говорит о запрете в американских медиа на обсуждение важных тем, посмотрели 62,3 миллиона раз. Заявление Байдена о намерении баллотироваться на следующих выборах президента США набрало только 42 миллиона просмотров.
Зрительские рейтинги канала Fox News также рухнули. Согласно изданию Hollywood Reporter, пилотный выпуск Fox News Tonight с ведущим Брайаном Килмидом собрал у экранов менее 2,6 миллиона зрителей, что примерно на 21% ниже среднего показателя просмотров программы Tucker Carlson Tonight с покинувшим Fox Карлсоном (3,3 миллиона просмотров) за последние восемь эфиров в понедельник.
Fox News сообщил 24 апреля, что телеведущий Такер Карлсон уходит с канала. Fox News заявил, что такое решение было обоюдным для ведущего и канала. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила ему работу в России. Также к Карлсону через Twitter обратился телеканал RT.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Эксперт объяснил, что означает увольнение Такера Карлсона с канала Fox News
Вчера, 16:30
 
В миреСШАРоссияТакер КарлсонДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала