https://ria.ru/20230428/kakhovka-1868339583.html

Украинские войска всю ночь обстреливали Новую Каховку

Украинские войска всю ночь обстреливали Новую Каховку - РИА Новости, 28.04.2023

Украинские войска всю ночь обстреливали Новую Каховку

Украинские военные всю ночь наносили удары по Новой Каховке, город обесточен, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T09:23

2023-04-28T09:23

2023-04-28T10:33

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

владимир леонтьев (новая каховка)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Украинские военные всю ночь наносили удары по Новой Каховке, город обесточен, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Город остался без света после массированного удара по электроподстанции накануне вечером. По словам Леонтьева, ремонтные работы продолжаются.В то же время запуск генератора позволил возобновить водоснабжение, добавил он, поэтому пока в Новой Каховке нет только света и связи.Серьезные повреждения получила и Каховская ГЭС, продолжил Леонтьев, но критических разрушений нет.Глава города подчеркнул, что левый берег Днепра надежно защищен от атак украинских войск.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления и продолжает обстреливать регион. В начале ноября российское командование перебросило войска с правого берега Днепра. Гражданские власти организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас армия России контролирует 75% территории Херсонской области, Украина удерживает правый берег, включая город Херсон.

https://ria.ru/20230419/povrezhdeniya-1866437403.html

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новая каховка, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), происшествия