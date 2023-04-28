https://ria.ru/20230428/kakhovka-1868339583.html
Украинские войска всю ночь обстреливали Новую Каховку
Украинские войска всю ночь обстреливали Новую Каховку - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска всю ночь обстреливали Новую Каховку
Украинские военные всю ночь наносили удары по Новой Каховке, город обесточен, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:23
2023-04-28T09:23
2023-04-28T10:33
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866238730_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_06903b616062f3918117b08abfd2191b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Украинские военные всю ночь наносили удары по Новой Каховке, город обесточен, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Город остался без света после массированного удара по электроподстанции накануне вечером. По словам Леонтьева, ремонтные работы продолжаются.В то же время запуск генератора позволил возобновить водоснабжение, добавил он, поэтому пока в Новой Каховке нет только света и связи.Серьезные повреждения получила и Каховская ГЭС, продолжил Леонтьев, но критических разрушений нет.Глава города подчеркнул, что левый берег Днепра надежно защищен от атак украинских войск.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления и продолжает обстреливать регион. В начале ноября российское командование перебросило войска с правого берега Днепра. Гражданские власти организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас армия России контролирует 75% территории Херсонской области, Украина удерживает правый берег, включая город Херсон.
https://ria.ru/20230419/povrezhdeniya-1866437403.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866238730_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9c9d2319bc0e981069b5e2b6a0ba6146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Происшествия
Украинские войска всю ночь обстреливали Новую Каховку
Глава Новой Каховки Леонтьев: обстрелы города и пригорода продолжались всю ночь
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Украинские военные всю ночь наносили удары по Новой Каховке, город обесточен, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
«
"Обстрелы города и пригорода продолжались всю ночь. Они (украинские войска. — Прим. ред.) видят, что город продолжает жить, и поэтому хотят показать, что здесь тоже плохо, хотят внести сумятицу, страх и панику. Но город живет, продолжается его благоустройство, готовится к майским праздникам и полон сил в надежде на светлое будущее", — сказал чиновник.
Город остался без света после массированного удара по электроподстанции накануне вечером. По словам Леонтьева, ремонтные работы продолжаются.
В то же время запуск генератора позволил возобновить водоснабжение, добавил он, поэтому пока в Новой Каховке нет только света и связи.
Власти Украины заявили, что Киев уходит под воду из-за поврежденной ГЭС
Серьезные повреждения получила и Каховская ГЭС
, продолжил Леонтьев, но критических разрушений нет.
«
"Когда осуществляют удары по береговой прифронтовой линии, конечно, ГЭС постоянно находится под обстрелом. Попытки посеять панику осуществляются, но это провальные, бессмысленные попытки", — добавил он.
Глава города подчеркнул, что левый берег Днепра надежно защищен от атак украинских войск.
Херсонская область
вошла в состав России
по итогам референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления и продолжает обстреливать регион. В начале ноября российское командование перебросило войска с правого берега Днепра. Гражданские власти организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас армия России контролирует 75% территории Херсонской области, Украина удерживает правый берег, включая город Херсон
.