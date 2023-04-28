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Овчинский: в Москве создали огнестойкий кабель для систем передачи данных
Овчинский: в Москве создали огнестойкий кабель для систем передачи данных - РИА Новости, 28.04.2023
Овчинский: в Москве создали огнестойкий кабель для систем передачи данных
Столичное предприятие "Спецкабель" в рамках импортозамещения разработало огнестойкий кабель для высокоскоростных систем передачи данных, сообщил руководитель... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T07:17
2023-04-28T07:17
2023-04-28T07:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Столичное предприятие "Спецкабель" в рамках импортозамещения разработало огнестойкий кабель для высокоскоростных систем передачи данных, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что на данный момент предприятие проводит сертификационные испытания кабеля. После их завершения его можно будет поставлять на объекты атомной, нефтехимической, строительной и других отраслей, где к кабельной продукции предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. Ранее такие объекты комплектовались огнестойкими кабелями с более низкой пропускной способностью и скоростью обмена информацией."Изделие обладает повышенной устойчивостью к электромагнитным помехам и будет способно работать в сетях со скоростями передачи до 10 гигабит в секунду, при этом сохраняя работоспособность в условиях открытого пламени. Ранее известная на рынке огнестойкая кабельная продукция могла работать в системах только до 1 гигабит в секунду", — пояснил генеральный директор компании Андрей Лобанов.
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экономика, технологии, москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Столичное предприятие "Спецкабель" в рамках импортозамещения разработало огнестойкий кабель для высокоскоростных систем передачи данных, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"НПП "Спецкабель" создало огнестойкий кабель высокой, шестой категории передачи данных. Разработка более, чем на 90% создана из отечественных материалов. Мощности предприятия позволяют изготавливать тысячи километров такой продукции ежегодно. Раньше на российский рынок подобные изделия поставляли европейские компании", — отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что на данный момент предприятие проводит сертификационные испытания кабеля. После их завершения его можно будет поставлять на объекты атомной, нефтехимической, строительной и других отраслей, где к кабельной продукции предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. Ранее такие объекты комплектовались огнестойкими кабелями с более низкой пропускной способностью и скоростью обмена информацией.
"Изделие обладает повышенной устойчивостью к электромагнитным помехам и будет способно работать в сетях со скоростями передачи до 10 гигабит в секунду, при этом сохраняя работоспособность в условиях открытого пламени. Ранее известная на рынке огнестойкая кабельная продукция могла работать в системах только до 1 гигабит в секунду", — пояснил генеральный директор компании Андрей Лобанов.
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