https://ria.ru/20230428/kabel-1868326645.html

Овчинский: в Москве создали огнестойкий кабель для систем передачи данных

Овчинский: в Москве создали огнестойкий кабель для систем передачи данных - РИА Новости, 28.04.2023

Овчинский: в Москве создали огнестойкий кабель для систем передачи данных

Столичное предприятие "Спецкабель" в рамках импортозамещения разработало огнестойкий кабель для высокоскоростных систем передачи данных, сообщил руководитель... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T07:17

2023-04-28T07:17

2023-04-28T07:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Столичное предприятие "Спецкабель" в рамках импортозамещения разработало огнестойкий кабель для высокоскоростных систем передачи данных, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что на данный момент предприятие проводит сертификационные испытания кабеля. После их завершения его можно будет поставлять на объекты атомной, нефтехимической, строительной и других отраслей, где к кабельной продукции предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. Ранее такие объекты комплектовались огнестойкими кабелями с более низкой пропускной способностью и скоростью обмена информацией."Изделие обладает повышенной устойчивостью к электромагнитным помехам и будет способно работать в сетях со скоростями передачи до 10 гигабит в секунду, при этом сохраняя работоспособность в условиях открытого пламени. Ранее известная на рынке огнестойкая кабельная продукция могла работать в системах только до 1 гигабит в секунду", — пояснил генеральный директор компании Андрей Лобанов.

https://ria.ru/20230427/moskva-1868028914.html

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экономика, технологии, москва, владислав овчинский