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В Тель-Авиве активисты напали на министра экономики Израиля
В Тель-Авиве активисты напали на министра экономики Израиля - РИА Новости, 28.04.2023
В Тель-Авиве активисты напали на министра экономики Израиля
Министр экономики Израиля Нир Баркат и его окружение подверглись нападению со стороны группы антиправительственных активистов, когда шли от ресторана к своей... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T01:20
2023-04-28T01:20
2023-04-28T01:20
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр экономики Израиля Нир Баркат и его окружение подверглись нападению со стороны группы антиправительственных активистов, когда шли от ресторана к своей машине в центре Тель-Авива, сообщила пресс-служба министра. "Несколько нарушителей спокойствия напали на охрану министра и на сотрудников полиции, пытаясь добраться до него и причинить ему вред. Охрана министра и сотрудники полиции защитили его своими телами, после чего манифестанты также напали на сотрудников полиции", — говорится в заявлении от имени министра. Согласно сообщению израильского портала Arutz Sheva, один из полицейских, защищавших Барката, получил травмы, его госпитализировали. Издание Haaretz сообщает, что двое нападавших были задержаны.
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в мире, тель-авив, израиль, нир баркат
В мире, Тель-Авив, Израиль, Нир Баркат
В Тель-Авиве активисты напали на министра экономики Израиля
Пресс-служба министра Израиля: в Тель-Авиве активисты напали на министра экономики Израиля
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр экономики Израиля Нир Баркат и его окружение подверглись нападению со стороны группы антиправительственных активистов, когда шли от ресторана к своей машине в центре Тель-Авива, сообщила пресс-служба министра.
"Несколько нарушителей спокойствия напали на охрану министра и на сотрудников полиции, пытаясь добраться до него и причинить ему вред. Охрана министра и сотрудники полиции защитили его своими телами, после чего манифестанты также напали на сотрудников полиции", — говорится в заявлении от имени министра.
Согласно сообщению израильского портала Arutz Sheva, один из полицейских, защищавших Барката, получил травмы, его госпитализировали. Издание Haaretz сообщает, что двое нападавших были задержаны.
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