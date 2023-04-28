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В Тель-Авиве активисты напали на министра экономики Израиля

В Тель-Авиве активисты напали на министра экономики Израиля - РИА Новости, 28.04.2023

В Тель-Авиве активисты напали на министра экономики Израиля

Министр экономики Израиля Нир Баркат и его окружение подверглись нападению со стороны группы антиправительственных активистов, когда шли от ресторана к своей... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T01:20

2023-04-28T01:20

2023-04-28T01:20

в мире

тель-авив

израиль

нир баркат

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр экономики Израиля Нир Баркат и его окружение подверглись нападению со стороны группы антиправительственных активистов, когда шли от ресторана к своей машине в центре Тель-Авива, сообщила пресс-служба министра. "Несколько нарушителей спокойствия напали на охрану министра и на сотрудников полиции, пытаясь добраться до него и причинить ему вред. Охрана министра и сотрудники полиции защитили его своими телами, после чего манифестанты также напали на сотрудников полиции", — говорится в заявлении от имени министра. Согласно сообщению израильского портала Arutz Sheva, один из полицейских, защищавших Барката, получил травмы, его госпитализировали. Издание Haaretz сообщает, что двое нападавших были задержаны.

https://ria.ru/20230418/pismo-1866124821.html

тель-авив

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в мире, тель-авив, израиль, нир баркат