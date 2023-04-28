https://ria.ru/20230428/izmir-1868329741.html

При пожаре в Измире российские граждане не пострадали, сообщает посольство

При пожаре в Измире российские граждане не пострадали, сообщает посольство - РИА Новости, 28.04.2023

При пожаре в Измире российские граждане не пострадали, сообщает посольство

Россиян нет среди пострадавших при пожаре в жилом комплексе в Измире, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Анкаре. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T07:58

2023-04-28T07:58

2023-04-28T08:19

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МЕРСИН (Турция), 28 апр - РИА Новости. Россиян нет среди пострадавших при пожаре в жилом комплексе в Измире, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Анкаре.Мощный пожар возник по неустановленной причине в элитном жилом комплексе Folkart в городе Измир, жильцов удалось эвакуировать, сообщила ранее канцелярия турецкой провинции. Пострадали не менее семи человек, один подъезд дома сгорел полностью."По предварительным данным, среди пострадавших российских граждан нет", - сообщили агентству в дипмиссии.Мэр Измира Тунч Сойер ранее сообщил, что огонь большей частью потушен, однако деревянная облицовка здания затрудняет усилия по ликвидации возгорания.

https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868208912.html

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измир, россия, турция, в мире