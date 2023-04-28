https://ria.ru/20230428/izmir-1868329741.html
При пожаре в Измире российские граждане не пострадали, сообщает посольство
При пожаре в Измире российские граждане не пострадали, сообщает посольство - РИА Новости, 28.04.2023
При пожаре в Измире российские граждане не пострадали, сообщает посольство
Россиян нет среди пострадавших при пожаре в жилом комплексе в Измире, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Анкаре. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T07:58
2023-04-28T07:58
2023-04-28T08:19
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МЕРСИН (Турция), 28 апр - РИА Новости. Россиян нет среди пострадавших при пожаре в жилом комплексе в Измире, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Анкаре.Мощный пожар возник по неустановленной причине в элитном жилом комплексе Folkart в городе Измир, жильцов удалось эвакуировать, сообщила ранее канцелярия турецкой провинции. Пострадали не менее семи человек, один подъезд дома сгорел полностью."По предварительным данным, среди пострадавших российских граждан нет", - сообщили агентству в дипмиссии.Мэр Измира Тунч Сойер ранее сообщил, что огонь большей частью потушен, однако деревянная облицовка здания затрудняет усилия по ликвидации возгорания.
https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868208912.html
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измир, россия, турция, в мире
Измир, Россия, Турция, В мире
При пожаре в Измире российские граждане не пострадали, сообщает посольство
Посольство России в Турции: российские граждане не пострадали при пожаре в Измире
МЕРСИН (Турция), 28 апр - РИА Новости. Россиян нет среди пострадавших при пожаре в жилом комплексе в Измире, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Анкаре.
Мощный пожар возник по неустановленной причине в элитном жилом комплексе Folkart в городе Измир, жильцов удалось эвакуировать, сообщила ранее канцелярия турецкой провинции. Пострадали не менее семи человек, один подъезд дома сгорел полностью.
"По предварительным данным, среди пострадавших российских граждан нет", - сообщили агентству в дипмиссии.
Мэр Измира Тунч Сойер ранее сообщил, что огонь большей частью потушен, однако деревянная облицовка здания затрудняет усилия по ликвидации возгорания.
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