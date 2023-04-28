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В Измире произошел сильный пожар в элитном жилом комплексе
В Измире произошел сильный пожар в элитном жилом комплексе - РИА Новости, 28.04.2023
В Измире произошел сильный пожар в элитном жилом комплексе
Мощный пожар возник пока по неустановленной причине в элитном жилом комплексе в турецком городе Измир, жильцов удалось эвакуировать, сообщила канцелярия... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T06:55
2023-04-28T06:55
2023-04-28T07:02
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МЕРСИН, 28 апр - РИА Новости. Мощный пожар возник пока по неустановленной причине в элитном жилом комплексе в турецком городе Измир, жильцов удалось эвакуировать, сообщила канцелярия губернатора провинции. Огонь охватил дом в районе Йеникале на западе Измира в ночь на пятницу. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил в Twitter, что из-за пожара пострадали семь человек, из них шестеро надышались углекислым газом. Губернатор Измира Селим Кёшгер заявил каналу, что жертв нет, но один подъезд дома сгорел полностью. В тушении принимали участие 25 пожарных расчетов из лесной охраны и вертолеты из Анкары и Айдына. Причины пожара пока не установлены. Мэр Измира Тунч Сойер сообщил, что огонь большей частью потушен, однако деревянная облицовка здания осложняет процесс тушения.
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в мире, измир
В Измире произошел сильный пожар в элитном жилом комплексе
Канцелярия губернатора Измира: сильный пожар охватил элитный жилой комплекс в городе
МЕРСИН, 28 апр - РИА Новости. Мощный пожар возник пока по неустановленной причине в элитном жилом комплексе в турецком городе Измир, жильцов удалось эвакуировать, сообщила канцелярия губернатора провинции.
Огонь охватил дом в районе Йеникале на западе Измира в ночь на пятницу.
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил в Twitter, что из-за пожара пострадали семь человек, из них шестеро надышались углекислым газом.
Губернатор Измира Селим Кёшгер заявил каналу, что жертв нет, но один подъезд дома сгорел полностью.
В тушении принимали участие 25 пожарных расчетов из лесной охраны и вертолеты из Анкары и Айдына.
Причины пожара пока не установлены.
Мэр Измира Тунч Сойер сообщил, что огонь большей частью потушен, однако деревянная облицовка здания осложняет процесс тушения.
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