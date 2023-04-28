https://ria.ru/20230428/izmir-1868325690.html

В Измире произошел сильный пожар в элитном жилом комплексе

В Измире произошел сильный пожар в элитном жилом комплексе - РИА Новости, 28.04.2023

В Измире произошел сильный пожар в элитном жилом комплексе

Мощный пожар возник пока по неустановленной причине в элитном жилом комплексе в турецком городе Измир, жильцов удалось эвакуировать, сообщила канцелярия... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T06:55

2023-04-28T06:55

2023-04-28T07:02

в мире

измир

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МЕРСИН, 28 апр - РИА Новости. Мощный пожар возник пока по неустановленной причине в элитном жилом комплексе в турецком городе Измир, жильцов удалось эвакуировать, сообщила канцелярия губернатора провинции. Огонь охватил дом в районе Йеникале на западе Измира в ночь на пятницу. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил в Twitter, что из-за пожара пострадали семь человек, из них шестеро надышались углекислым газом. Губернатор Измира Селим Кёшгер заявил каналу, что жертв нет, но один подъезд дома сгорел полностью. В тушении принимали участие 25 пожарных расчетов из лесной охраны и вертолеты из Анкары и Айдына. Причины пожара пока не установлены. Мэр Измира Тунч Сойер сообщил, что огонь большей частью потушен, однако деревянная облицовка здания осложняет процесс тушения.

https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868208912.html

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в мире, измир