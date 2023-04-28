Рейтинг@Mail.ru
Сейчас все придерживаются моратория на ядерные испытания, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 28.04.2023 (обновлено: 13:08 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/ispytaniya-1868430672.html
Сейчас все придерживаются моратория на ядерные испытания, заявил Песков
Сейчас все придерживаются моратория на ядерные испытания, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2023
Сейчас все придерживаются моратория на ядерные испытания, заявил Песков
Моратория на испытание ядерного оружия в настоящее время придерживаются все, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:58
2023-04-28T13:08
дмитрий песков
россия
линн трейси
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Моратория на испытание ядерного оружия в настоящее время придерживаются все, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее посол США в России Линн Трейси в интервью "Коммерсанту" заявила, что США соблюдает мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия. По ее словам, Россия "говорит о возобновлении испытательных взрывов"."В настоящий момент все придерживаются моратория. Здесь больше нечего сказать", - ответил Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с заявлением Трейси.
https://ria.ru/20230427/ii-1868005893.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, линн трейси, сша, в мире
Дмитрий Песков, Россия, Линн Трейси, США, В мире
Сейчас все придерживаются моратория на ядерные испытания, заявил Песков

Песков заявил, что сейчас все придерживаются моратория на испытания ядерного оружия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Моратория на испытание ядерного оружия в настоящее время придерживаются все, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее посол США в России Линн Трейси в интервью "Коммерсанту" заявила, что США соблюдает мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия. По ее словам, Россия "говорит о возобновлении испытательных взрывов".
"В настоящий момент все придерживаются моратория. Здесь больше нечего сказать", - ответил Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с заявлением Трейси.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В конгрессе США призвали исключить для ИИ применение ядерного оружия
27 апреля, 00:18
 
Дмитрий ПесковРоссияЛинн ТрейсиСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала