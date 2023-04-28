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Сейчас все придерживаются моратория на ядерные испытания, заявил Песков
Сейчас все придерживаются моратория на ядерные испытания, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2023
Сейчас все придерживаются моратория на ядерные испытания, заявил Песков
Моратория на испытание ядерного оружия в настоящее время придерживаются все, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:58
2023-04-28T12:58
2023-04-28T13:08
дмитрий песков
россия
линн трейси
сша
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Моратория на испытание ядерного оружия в настоящее время придерживаются все, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее посол США в России Линн Трейси в интервью "Коммерсанту" заявила, что США соблюдает мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия. По ее словам, Россия "говорит о возобновлении испытательных взрывов"."В настоящий момент все придерживаются моратория. Здесь больше нечего сказать", - ответил Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с заявлением Трейси.
https://ria.ru/20230427/ii-1868005893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, линн трейси, сша, в мире
Дмитрий Песков, Россия, Линн Трейси, США, В мире
Сейчас все придерживаются моратория на ядерные испытания, заявил Песков
Песков заявил, что сейчас все придерживаются моратория на испытания ядерного оружия