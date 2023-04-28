https://ria.ru/20230428/ispytaniya-1868430672.html

Сейчас все придерживаются моратория на ядерные испытания, заявил Песков

Сейчас все придерживаются моратория на ядерные испытания, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2023

Сейчас все придерживаются моратория на ядерные испытания, заявил Песков

Моратория на испытание ядерного оружия в настоящее время придерживаются все, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:58

2023-04-28T12:58

2023-04-28T13:08

дмитрий песков

россия

линн трейси

сша

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Моратория на испытание ядерного оружия в настоящее время придерживаются все, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее посол США в России Линн Трейси в интервью "Коммерсанту" заявила, что США соблюдает мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия. По ее словам, Россия "говорит о возобновлении испытательных взрывов"."В настоящий момент все придерживаются моратория. Здесь больше нечего сказать", - ответил Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с заявлением Трейси.

https://ria.ru/20230427/ii-1868005893.html

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Екатерина Зайцева

дмитрий песков, россия, линн трейси, сша, в мире