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МИД Испании вызвал российского посла после публикации в соцсетях, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2023
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10:42 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/ispaniya-1868371029.html
МИД Испании вызвал российского посла после публикации в соцсетях, пишут СМИ
МИД Испании вызвал российского посла после публикации в соцсетях, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2023
МИД Испании вызвал российского посла после публикации в соцсетях, пишут СМИ
Посла РФ в Мадриде Юрия Клименко в четверг вызывали в МИД Испании в знак протеста после публикации в соцсетях, пишет газета Confidencial со ссылкой на... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:42
2023-04-28T10:42
в мире
испания
россия
юрий клименко
хосе мануэль альбарес
мадрид
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Посла РФ в Мадриде Юрия Клименко в четверг вызывали в МИД Испании в знак протеста после публикации в соцсетях, пишет газета Confidencial со ссылкой на дипломатические источники. По данным издания, государственный секретарь Испании по международным делам Анхелес Морено потребовала у российского дипломата объяснить публикацию в Twitter видео, которое "ложно намекало" на отправку Испанией военных на Украину. Как отмечается, "присутствие испанских солдат на Украине было быстро и решительно опровергнуто министерством обороны страны". По данным издания, сообщение было удалено за несколько часов до встречи в МИД Испании.
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в мире, испания, россия, юрий клименко, хосе мануэль альбарес, мадрид
В мире, Испания, Россия, Юрий Клименко, Хосе Мануэль Альбарес, Мадрид
МИД Испании вызвал российского посла после публикации в соцсетях, пишут СМИ

Confidencial: МИД Испании вызвал посла России в знак протеста после публикации в соцсетях

© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Посла РФ в Мадриде Юрия Клименко в четверг вызывали в МИД Испании в знак протеста после публикации в соцсетях, пишет газета Confidencial со ссылкой на дипломатические источники.
«
"Посла России в Мадриде вчера утром вызывали в штаб-квартиру МИД (Испании) в знак протестов против нападок на испанское правительство через соцсети", - говорится в сообщении издания.
По данным издания, государственный секретарь Испании по международным делам Анхелес Морено потребовала у российского дипломата объяснить публикацию в Twitter видео, которое "ложно намекало" на отправку Испанией военных на Украину. Как отмечается, "присутствие испанских солдат на Украине было быстро и решительно опровергнуто министерством обороны страны".
«
"(МИД Испании) во главе с министром иностранных дел Хосе Мануэлем Альбаресом потребовал немедленно отозвать публикацию, на что посольство РФ дало согласие", - пишет Confidencial.
По данным издания, сообщение было удалено за несколько часов до встречи в МИД Испании.
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В миреИспанияРоссияЮрий КлименкоХосе Мануэль АльбаресМадрид
 
 
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