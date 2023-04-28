https://ria.ru/20230428/ispaniya-1868371029.html

МИД Испании вызвал российского посла после публикации в соцсетях, пишут СМИ

МИД Испании вызвал российского посла после публикации в соцсетях, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2023

МИД Испании вызвал российского посла после публикации в соцсетях, пишут СМИ

Посла РФ в Мадриде Юрия Клименко в четверг вызывали в МИД Испании в знак протеста после публикации в соцсетях, пишет газета Confidencial со ссылкой на... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:42

2023-04-28T10:42

2023-04-28T10:42

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мадрид

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Посла РФ в Мадриде Юрия Клименко в четверг вызывали в МИД Испании в знак протеста после публикации в соцсетях, пишет газета Confidencial со ссылкой на дипломатические источники. По данным издания, государственный секретарь Испании по международным делам Анхелес Морено потребовала у российского дипломата объяснить публикацию в Twitter видео, которое "ложно намекало" на отправку Испанией военных на Украину. Как отмечается, "присутствие испанских солдат на Украине было быстро и решительно опровергнуто министерством обороны страны". По данным издания, сообщение было удалено за несколько часов до встречи в МИД Испании.

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864133092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, испания, россия, юрий клименко, хосе мануэль альбарес, мадрид