МИД Испании вызвал российского посла после публикации в соцсетях, пишут СМИ
Confidencial: МИД Испании вызвал посла России в знак протеста после публикации в соцсетях
© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид, Испания
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Посла РФ в Мадриде Юрия Клименко в четверг вызывали в МИД Испании в знак протеста после публикации в соцсетях, пишет газета Confidencial со ссылкой на дипломатические источники.
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"Посла России в Мадриде вчера утром вызывали в штаб-квартиру МИД (Испании) в знак протестов против нападок на испанское правительство через соцсети", - говорится в сообщении издания.
По данным издания, государственный секретарь Испании по международным делам Анхелес Морено потребовала у российского дипломата объяснить публикацию в Twitter видео, которое "ложно намекало" на отправку Испанией военных на Украину. Как отмечается, "присутствие испанских солдат на Украине было быстро и решительно опровергнуто министерством обороны страны".
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"(МИД Испании) во главе с министром иностранных дел Хосе Мануэлем Альбаресом потребовал немедленно отозвать публикацию, на что посольство РФ дало согласие", - пишет Confidencial.
По данным издания, сообщение было удалено за несколько часов до встречи в МИД Испании.