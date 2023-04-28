https://ria.ru/20230428/iran-1868526859.html

Президент Ирана посетит Дамаск 3 мая

Президент Ирана посетит Дамаск 3 мая - РИА Новости, 28.04.2023

Президент Ирана посетит Дамаск 3 мая

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в Дамаск в среду, 3 мая, в ходе визита он проведет переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:37

2023-04-28T16:37

2023-04-28T16:51

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КАИР, 28 апр - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в Дамаск в среду, 3 мая, в ходе визита он проведет переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники.Отмечается, что это будет первый визит иранского президента в Сирию с 2010 года.Согласно источникам, визит Раиси продлится два дня, в его рамках состоятся официальные переговоры президентов Ирана и Сирии по укреплению стратегического сотрудничества между двумя странами, в особенности в экономической сфере.По информации газеты, в ходе визита иранского президента состоится подписание большого числа соглашений и меморандумов о взаимопонимании в сфере экономики между Ираном и Сирией.

https://ria.ru/20230428/iran-1868339193.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, дамаск (город), сирия, башар асад