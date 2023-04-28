Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана посетит Дамаск 3 мая - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 28.04.2023 (обновлено: 16:51 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/iran-1868526859.html
Президент Ирана посетит Дамаск 3 мая
Президент Ирана посетит Дамаск 3 мая - РИА Новости, 28.04.2023
Президент Ирана посетит Дамаск 3 мая
Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в Дамаск в среду, 3 мая, в ходе визита он проведет переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:37
2023-04-28T16:51
в мире
иран
дамаск (город)
сирия
башар асад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817296401_0:346:2930:1994_1920x0_80_0_0_a1ff39f6aa7bf26f4272da0d5512212a.jpg
КАИР, 28 апр - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в Дамаск в среду, 3 мая, в ходе визита он проведет переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники.Отмечается, что это будет первый визит иранского президента в Сирию с 2010 года.Согласно источникам, визит Раиси продлится два дня, в его рамках состоятся официальные переговоры президентов Ирана и Сирии по укреплению стратегического сотрудничества между двумя странами, в особенности в экономической сфере.По информации газеты, в ходе визита иранского президента состоится подписание большого числа соглашений и меморандумов о взаимопонимании в сфере экономики между Ираном и Сирией.
https://ria.ru/20230428/iran-1868339193.html
иран
дамаск (город)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817296401_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5fdb6be91f3d68bd2bf5f2d332f2d7ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, дамаск (город), сирия, башар асад
В мире, Иран, Дамаск (город), Сирия, Башар Асад
Президент Ирана посетит Дамаск 3 мая

Президент Ирана посетит Дамаск 3 мая и проведет переговоры с Асадом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 28 апр - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в Дамаск в среду, 3 мая, в ходе визита он проведет переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники.
Отмечается, что это будет первый визит иранского президента в Сирию с 2010 года.
Согласно источникам, визит Раиси продлится два дня, в его рамках состоятся официальные переговоры президентов Ирана и Сирии по укреплению стратегического сотрудничества между двумя странами, в особенности в экономической сфере.
По информации газеты, в ходе визита иранского президента состоится подписание большого числа соглашений и меморандумов о взаимопонимании в сфере экономики между Ираном и Сирией.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Иран выступил за диалог в ситуации по Украине
Вчера, 09:23
 
В миреИранДамаск (город)СирияБашар Асад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала