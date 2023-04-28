https://ria.ru/20230428/iran-1868526859.html
Президент Ирана посетит Дамаск 3 мая
Президент Ирана посетит Дамаск 3 мая - РИА Новости, 28.04.2023
Президент Ирана посетит Дамаск 3 мая
Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в Дамаск в среду, 3 мая, в ходе визита он проведет переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:37
2023-04-28T16:37
2023-04-28T16:51
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дамаск (город)
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башар асад
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КАИР, 28 апр - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в Дамаск в среду, 3 мая, в ходе визита он проведет переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники.Отмечается, что это будет первый визит иранского президента в Сирию с 2010 года.Согласно источникам, визит Раиси продлится два дня, в его рамках состоятся официальные переговоры президентов Ирана и Сирии по укреплению стратегического сотрудничества между двумя странами, в особенности в экономической сфере.По информации газеты, в ходе визита иранского президента состоится подписание большого числа соглашений и меморандумов о взаимопонимании в сфере экономики между Ираном и Сирией.
https://ria.ru/20230428/iran-1868339193.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, дамаск (город), сирия, башар асад
В мире, Иран, Дамаск (город), Сирия, Башар Асад
Президент Ирана посетит Дамаск 3 мая
Президент Ирана посетит Дамаск 3 мая и проведет переговоры с Асадом