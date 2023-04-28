https://ria.ru/20230428/iran-1868339193.html
Иран выступил за диалог в ситуации по Украине
Иран выступил за диалог в ситуации по Украине - РИА Новости, 28.04.2023
Иран выступил за диалог в ситуации по Украине
Иран осуждает разжигание войны и введение односторонних санкций, отдает предпочтение диалогу в ситуации на Украине, заявил в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:23
2023-04-28T09:23
2023-04-28T09:23
в мире
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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Иран осуждает разжигание войны и введение односторонних санкций, отдает предпочтение диалогу в ситуации на Украине, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Ирана при ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене Мохсен Назири Асл.Он также отметил, что Исламская Республика Иран "осуждает гегемонистский менталитет времен холодной войны и односторонний подход Соединенных Штатов и некоторых других западных стран, выражающийся в национальной политике и региональных соглашениях", таких, как НАТО, "что стало одной из основных первопричин многих кризисов в мире, включая продолжающийся кризис на Украине"."После более чем одного года военного конфликта на Украине, который нанес человеческие и материальные потери сторонам конфликта и имел пагубные последствия для всего мира, международному сообществу необходимо активизировать свои усилия по немедленному мирному урегулированию этого кризиса дипломатическим путем", - добавил постпред.По его словам, сейчас настало время активизировать подлинную дипломатию для прекращения конфликта и всех односторонних действий "вместо того, чтобы пропагандировать и разжигать войну, а также безосновательно обвинять других и настаивать на односторонних мерах".Собеседник агентства также напомнил, что Иран ранее объявил о своей готовности внести вклад в мирное урегулирование кризиса в случае необходимости, а также поддержал позицию Китая по политическому урегулированию кризиса на Украине от 24 февраля 2023 года.
https://ria.ru/20230428/tsel-1868333316.html
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в мире, иран, мохсен назири асл, украина
В мире, Иран, Мохсен Назири Асл, Украина
Иран выступил за диалог в ситуации по Украине
Дипломат Мохсен Назири Асл заявил о необходимости диалога в ситуации по Украине
ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Иран осуждает разжигание войны и введение односторонних санкций, отдает предпочтение диалогу в ситуации на Украине, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Ирана при ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене Мохсен Назири Асл.
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"Принципиальная позиция Исламской Республики Иран, ставшей жертвой навязанной войны, угроз и односторонних санкций со стороны США и Запада, заключается в уважении Устава ООН и международного права, включая неприменение силы или угрозы силой, территориальную целостность и суверенное равенство. Иран осуждает войну и односторонние санкции и отдает абсолютное предпочтение диалогу и дипломатии в разрешении споров между государствами", - сказал дипломат.
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Он также отметил, что Исламская Республика Иран "осуждает гегемонистский менталитет времен холодной войны и односторонний подход Соединенных Штатов и некоторых других западных стран, выражающийся в национальной политике и региональных соглашениях", таких, как НАТО
, "что стало одной из основных первопричин многих кризисов в мире, включая продолжающийся кризис на Украине".
"После более чем одного года военного конфликта на Украине, который нанес человеческие и материальные потери сторонам конфликта и имел пагубные последствия для всего мира, международному сообществу необходимо активизировать свои усилия по немедленному мирному урегулированию этого кризиса дипломатическим путем", - добавил постпред.
По его словам, сейчас настало время активизировать подлинную дипломатию для прекращения конфликта и всех односторонних действий "вместо того, чтобы пропагандировать и разжигать войну, а также безосновательно обвинять других и настаивать на односторонних мерах".
Собеседник агентства также напомнил, что Иран ранее объявил о своей готовности внести вклад в мирное урегулирование кризиса в случае необходимости, а также поддержал позицию Китая
по политическому урегулированию кризиса на Украине от 24 февраля 2023 года.
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