https://ria.ru/20230428/iran-1868339193.html

Иран выступил за диалог в ситуации по Украине

Иран выступил за диалог в ситуации по Украине - РИА Новости, 28.04.2023

Иран выступил за диалог в ситуации по Украине

Иран осуждает разжигание войны и введение односторонних санкций, отдает предпочтение диалогу в ситуации на Украине, заявил в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T09:23

2023-04-28T09:23

2023-04-28T09:23

в мире

иран

мохсен назири асл

украина

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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Иран осуждает разжигание войны и введение односторонних санкций, отдает предпочтение диалогу в ситуации на Украине, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Ирана при ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене Мохсен Назири Асл.Он также отметил, что Исламская Республика Иран "осуждает гегемонистский менталитет времен холодной войны и односторонний подход Соединенных Штатов и некоторых других западных стран, выражающийся в национальной политике и региональных соглашениях", таких, как НАТО, "что стало одной из основных первопричин многих кризисов в мире, включая продолжающийся кризис на Украине"."После более чем одного года военного конфликта на Украине, который нанес человеческие и материальные потери сторонам конфликта и имел пагубные последствия для всего мира, международному сообществу необходимо активизировать свои усилия по немедленному мирному урегулированию этого кризиса дипломатическим путем", - добавил постпред.По его словам, сейчас настало время активизировать подлинную дипломатию для прекращения конфликта и всех односторонних действий "вместо того, чтобы пропагандировать и разжигать войну, а также безосновательно обвинять других и настаивать на односторонних мерах".Собеседник агентства также напомнил, что Иран ранее объявил о своей готовности внести вклад в мирное урегулирование кризиса в случае необходимости, а также поддержал позицию Китая по политическому урегулированию кризиса на Украине от 24 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20230428/tsel-1868333316.html

https://ria.ru/20230421/iran-1866856556.html

иран

украина

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в мире, иран, мохсен назири асл, украина