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Центробанк снизил прогноз по уровню инфляции в 2023 году - РИА Новости, 28.04.2023
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13:39 28.04.2023 (обновлено: 13:41 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/inflyatsiya-1868444704.html
Центробанк снизил прогноз по уровню инфляции в 2023 году
Центробанк снизил прогноз по уровню инфляции в 2023 году - РИА Новости, 28.04.2023
Центробанк снизил прогноз по уровню инфляции в 2023 году
Банк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году, теперь ждет ее на уровне 4,5-6,5%, по-прежнему ждет возвращения к цели в 4% в 2024 году и на этом же уровне... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:39
2023-04-28T13:41
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Банк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году, теперь ждет ее на уровне 4,5-6,5%, по-прежнему ждет возвращения к цели в 4% в 2024 году и на этом же уровне прогнозирует рост цен в 2025 году, следует из среднесрочного прогноза ЦБ.Согласно предыдущему прогнозу регулятора в феврале, инфляцию по итогам года ЦБ ожидал на уровне 5-7%.Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, пятый раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк снизил прогноз по уровню инфляции в 2023 году

Центробанк снизил прогноз по инфляции в 2023 году, ожидая ее на уровне 4,5-6,5 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Банк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году, теперь ждет ее на уровне 4,5-6,5%, по-прежнему ждет возвращения к цели в 4% в 2024 году и на этом же уровне прогнозирует рост цен в 2025 году, следует из среднесрочного прогноза ЦБ.
Согласно предыдущему прогнозу регулятора в феврале, инфляцию по итогам года ЦБ ожидал на уровне 5-7%.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, пятый раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых.
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