https://ria.ru/20230428/igry-1868555567.html

Microsoft заключила контракт с облачной платформой для видеоигр

Microsoft заключила контракт с облачной платформой для видеоигр - РИА Новости, 28.04.2023

Microsoft заключила контракт с облачной платформой для видеоигр

Компания Microsoft заключила контракт с европейской облачной платформой Nware сроком на 10 лет, в рамках которого компания предоставит сервису доступ к играм от РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:24

2023-04-28T17:24

2023-04-28T17:24

экономика

технологии

microsoft corporation

xbox one

в мире

компьютерные игры

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Компания Microsoft заключила контракт с европейской облачной платформой Nware сроком на 10 лет, в рамках которого компания предоставит сервису доступ к играм от Xbox, а позднее и к играм Activision Blizzard, следует из пресс-релиза, опубликованного в Twitter президента Microsoft Брэда Смита. "Microsoft и европейская платформа облачного гейминга Nware подписали контракт сроком на 10 лет, согласно которому на платформе будут доступны игры для ПК, разработанные Xbox, а также игры Activision Blizzard после закрытия сделки (по покупке Activision компанией Microsoft - ред.)", - говорится в заявлении. Отмечается, что партнерское соглашение Microsoft и Nware позволит сделать доступными популярные игры на большем количестве облачных платформ. В январе 2022 года Microsoft вступила в сделку по покупке Activision на сумму 68,7 миллиарда долларов. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало проверку сделки в сентябре 2022 года. В феврале 2022 года ведомство сообщило, что эта сделка может еще более усилить позиции Microsoft на рынке еще развивающегося облачного гейминга. В среду, 26 апреля, регулятор принял решение о блокировке сделки. Президент Microsoft написал в Twitter, что компания намерена оспорить это решение. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows. Microsoft также принадлежит Xbox, издатель игр и производитель одноименной консоли. Nware – облачная платформа, предоставляющая пользователям доступ к различным видеоиграм без необходимости приобретения оборудования, подходящего под их критерии.

https://ria.ru/20230426/igry-1867883439.html

https://ria.ru/20230408/igry-1863937719.html

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экономика, технологии, microsoft corporation, xbox one, в мире, компьютерные игры