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Microsoft заключила контракт с облачной платформой для видеоигр - РИА Новости, 28.04.2023
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17:24 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/igry-1868555567.html
Microsoft заключила контракт с облачной платформой для видеоигр
Microsoft заключила контракт с облачной платформой для видеоигр - РИА Новости, 28.04.2023
Microsoft заключила контракт с облачной платформой для видеоигр
Компания Microsoft заключила контракт с европейской облачной платформой Nware сроком на 10 лет, в рамках которого компания предоставит сервису доступ к играм от РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:24
2023-04-28T17:24
экономика
технологии
microsoft corporation
xbox one
в мире
компьютерные игры
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Компания Microsoft заключила контракт с европейской облачной платформой Nware сроком на 10 лет, в рамках которого компания предоставит сервису доступ к играм от Xbox, а позднее и к играм Activision Blizzard, следует из пресс-релиза, опубликованного в Twitter президента Microsoft Брэда Смита. "Microsoft и европейская платформа облачного гейминга Nware подписали контракт сроком на 10 лет, согласно которому на платформе будут доступны игры для ПК, разработанные Xbox, а также игры Activision Blizzard после закрытия сделки (по покупке Activision компанией Microsoft - ред.)", - говорится в заявлении. Отмечается, что партнерское соглашение Microsoft и Nware позволит сделать доступными популярные игры на большем количестве облачных платформ. В январе 2022 года Microsoft вступила в сделку по покупке Activision на сумму 68,7 миллиарда долларов. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало проверку сделки в сентябре 2022 года. В феврале 2022 года ведомство сообщило, что эта сделка может еще более усилить позиции Microsoft на рынке еще развивающегося облачного гейминга. В среду, 26 апреля, регулятор принял решение о блокировке сделки. Президент Microsoft написал в Twitter, что компания намерена оспорить это решение. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows. Microsoft также принадлежит Xbox, издатель игр и производитель одноименной консоли. Nware – облачная платформа, предоставляющая пользователям доступ к различным видеоиграм без необходимости приобретения оборудования, подходящего под их критерии.
https://ria.ru/20230426/igry-1867883439.html
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экономика, технологии, microsoft corporation, xbox one, в мире, компьютерные игры
Экономика, Технологии, Microsoft Corporation, Xbox One, В мире, Компьютерные игры
Microsoft заключила контракт с облачной платформой для видеоигр

Microsoft заключила долгосрочный контракт с облачной платформой для видеоигр Nware

© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft под Парижем, Франция
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Michel Euler
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Компания Microsoft заключила контракт с европейской облачной платформой Nware сроком на 10 лет, в рамках которого компания предоставит сервису доступ к играм от Xbox, а позднее и к играм Activision Blizzard, следует из пресс-релиза, опубликованного в Twitter президента Microsoft Брэда Смита.
"Microsoft и европейская платформа облачного гейминга Nware подписали контракт сроком на 10 лет, согласно которому на платформе будут доступны игры для ПК, разработанные Xbox, а также игры Activision Blizzard после закрытия сделки (по покупке Activision компанией Microsoft - ред.)", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что партнерское соглашение Microsoft и Nware позволит сделать доступными популярные игры на большем количестве облачных платформ.
В январе 2022 года Microsoft вступила в сделку по покупке Activision на сумму 68,7 миллиарда долларов. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало проверку сделки в сентябре 2022 года. В феврале 2022 года ведомство сообщило, что эта сделка может еще более усилить позиции Microsoft на рынке еще развивающегося облачного гейминга. В среду, 26 апреля, регулятор принял решение о блокировке сделки. Президент Microsoft написал в Twitter, что компания намерена оспорить это решение.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows. Microsoft также принадлежит Xbox, издатель игр и производитель одноименной консоли.
Nware – облачная платформа, предоставляющая пользователям доступ к различным видеоиграм без необходимости приобретения оборудования, подходящего под их критерии.
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