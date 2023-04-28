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Евгения Гуцул: Молдавия должна перестать ходить с протянутой рукой

Евгения Гуцул: Молдавия должна перестать ходить с протянутой рукой - РИА Новости, 28.04.2023

Евгения Гуцул: Молдавия должна перестать ходить с протянутой рукой

В Гагаузской автономии Молдавии 30 апреля пройдут выборы главы (башкана) региона. Среди восьми кандидатов, зарегистрированных в местном Центризбиркоме, также... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:00

2023-04-28T17:00

2023-04-28T17:07

интервью

молдавия

гагаузия

кишинев

майя санду

илан шор

таможенный союз

снг

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В Гагаузской автономии Молдавии 30 апреля пройдут выборы главы (башкана) региона. Среди восьми кандидатов, зарегистрированных в местном Центризбиркоме, также баллотируется на эту должность кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. Политическое формирование – единственная парламентская политсила, официально выдвинувшая своего представителя на пост главы Гагаузской автономии. О том, почему важно выстраивать взаимоуважительные отношения с соседями, в частности с Россией, и что намерение центральных властей денонсировать соглашения в рамках СНГ гагаузы воспринимают как катастрофу, Гуцул рассказала в интервью РИА Новости.– Вы родились в Гагаузии, и хотя не проживаете на данный момент в автономии, знаете о ситуации не понаслышке. С какими вызовами сегодня сталкивается регион как в социальной, так и в политической и экономической сфере жизни?– Больно и жалко наблюдать за тем, что происходит не только в нашем регионе, но во всей Молдове. Разве этой жизни достойны мои родители, все мои земляки, всю жизнь работавшие для страны?! Мне старшая сестра рассказывала, что летом мы всей семьей по несколько раз обязательно выезжали к Черному морю, а сегодня старики прозябают в нищете, забытые и одинокие, так как дети и внуки мыкаются по заграницам в поисках заработка.– Гагаузская автономия – самобытный регион. В нем проживают люди разных национальностей, однако в его названии уже есть четкая национальная определенность, и, как известно, гагаузы составляют большую часть населения региона. Это как-то сказывается на жизни региона: на духовных, экономических, политических связях?– Гагаузы – особенный народ, со своими традициями, нормами, которые передаются из поколения в поколение. Но! Требуя уважать и чтить наши обычаи, мы никогда не позволяем себе неуважительно относиться к традициям молдаван, украинцев, русских и других народов. И всех нас объединяет трудолюбие, уважение к старшим, любовь к родному краю. Про смешанные семьи по национальностям я и не говорю. Абсолютно уверена, что это не только обогащает нашу жизнь, но наполняет наше существование особыми красками. И еще одно преимущество столь тесного проживания вместе людей разных национальностей в регионе – куда бы ни забросила судьба жителей Гагаузии, мои земляки легко вживаются, вливаются в новое сообщество.– Согласно законодательству, глава Гагаузии автоматически становится членом правительства Молдовы. По вашему мнению, как складываются взаимоотношения Кишинева и Комрата, слышат ли центральные власти то, что говорят им местные власти? И как должны строиться эти отношения в принципе?– Да, башкан Гагаузии автоматически является полноправным членом правительства, но, на мой взгляд, это членство на данный момент номинально. Я затрудняюсь сейчас припомнить хоть одно решение актуального правительства, принятое с учетом мнения лидера автономии. Считаю, что и раннее мнение Гагаузии и нашего народа должно было быть слышно четче и сильнее, продвигаться в Кишиневе настойчивее, а центральная власть должна была быть к нему более внимательной. То же можно сказать и о парламенте Молдовы. Уж сколько лет не решается вопрос представительства Гагаузии в высшем органе государственной власти Молдовы особой квотой! Более того, депутаты парламента не только игнорируют положения об особом правовом статусе Гагаузии, но предпринимают попытки урезать права автономии, подменить органы Автономно-территориального образования (АТО) Гагаузия собственными решениями. Высшее руководство страны от правящего парламентского большинства – партии действия и солидарности (ПДС) позволяет себе весьма нелестные высказывания в адрес жителей края, и вместо того, чтобы в это сложное время объединять все молдавское общество, наоборот, вбивает клин противоречий между жителями Гагаузии и всей Молдовой. Пора бы повзрослеть им, внимательно изучить нормы особого правового статуса АТО Гагаузии и уважительно чтить их.– По вашему мнению, нужно ли расширить полномочия главы автономии?– Башкан имеет право законодательной инициативы на национальном уровне. Он также имеет достаточные административные рычаги на уровне Гагаузии. Однако все это нужно эффективно использовать. Считаю, что деятельность башкана необходимо сделать более эффективной в интересах граждан Гагаузии как по отношению к Народному собранию в Комрате (парламент автономии – ред.), так и по отношению к центральной власти в Кишиневе. Для этого нужна воля, профессиональные способности и, конечно же, поддержка профессиональной команды.– В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Как вы думаете, каковы настроения в Гагаузии сейчас, и каковы были бы результаты, если бы референдум провели в автономии в эти дни?– Можете не сомневаться, гагаузы и сегодня стоят на тех же позициях, а с разрывом традиционных торгово-экономических отношений с Российской Федерацией, когда местные производители не могут сбыть выгодно свою плодовоовощную продукцию, наши знаменитые южные вина, эта убежденность только укрепилась. Вот почему заявления центральных властей о желании денонсировать соглашения в рамках СНГ мы восприняли как катастрофу. Кстати, обратите внимание, что в последнее время наши руководители страны постоянно шарахаются в абсолютно противоположные стороны вектора развития отношений с соседями. Доходит до абсурда: министр экономики с упоением констатирует, что экспорт нашей продукции в Россию упал более чем на 30%. Вполне логичный и естественный вопрос: а зачем дружить против кого-то, не лучше ли строить экономические отношения с соседями на равных, взаимоуважительных принципах? Все эти вопросы и проблемы я намерена поднимать в случае избрания меня башканом Гагаузии.– Как вы относитесь к языковому вопросу, который очередной раз возник в молдавском обществе из-за решения правящего большинства в парламенте изменить в конституции синтагму "молдавский язык" на "румынский язык"?– Признаться честно, я абсолютно не понимаю, откуда у нынешних так называемых проевропейцев такая лютая ненависть ко всему молдавскому. Как и то, зачем на протяжении более 30 лет существования независимой Молдовы муссируется этот вопрос, который только разделяет общество, а нисколько его не объединяет, как считает нынешний президент страны Майя Санду? Хочется только спросить: мы стали за эти годы богаче?! Или другое: коль скоро так неймется, так почему не провести всенародный референдум и расставить, наконец, все точки над "I" над этим и рядом других наболевших вопросов?! А не собирать толпы на Площади Великого Национального собрания для этого, а затем выдавать ор толпы за мнение всего молдавского народа.– В связи с решением сменить название языка в конституции страны, а также с рядом заявлений официальных лиц, с проведением совместных заседаний правительств и парламентов Молдавии и Румынии в медийном пространстве активно муссируется мысль о том, что республика прямым ходом идет на объединение с Румынией. Как вы относитесь к подобной перспективе и как вы считаете, возможна ли она для Молдавии и, в частности, для Гагаузии?– Насколько я знаю историю мира, любой самый маленький народ всегда стремился и боролся за собственную государственность. Более 30 лет назад эта независимость упала на нас безо всякой борьбы. Смогли мы построить богатое, независимое государство со счастливыми гражданами?! Вопрос риторический. Я абсолютно не понимаю желание иных политиков потерять суверенитет и государственность Молдовы. Неужели они надеются, что какой-либо самый добродушный народ позволит нам сесть им на шею и заставить работать на бывших молдаван?! А может хватит ходить по миру с протянутой рукой, петь жалобные песни про российскую угрозу?! Не пора ли самим засучить рукава и работать до седьмого пота ради будущего независимой, богатой Молдовы?! Что такое возможно, красноречиво свидетельствует опыт Оргеева, Тараклии и других, уже около 100 населенных пунктов, которые администрируются представителями команды Илана Шора. И это при постоянных препонах со стороны центральных властей.– Как должна Молдавия выстраивать отношения на международной арене, чтобы сохранить мир внутри самой республики, да и в регионе в целом?– Частично я уже ответила на этот вопрос. На мой взгляд, нам нужно научиться уважать, прежде всего, себя самих, молдавское общество и государство. С таким же уважением относиться к другим народам и государствам. Причем ко всем без исключения. И требовать столь же уважительного отношения к себе самим. Подобострастие и заигрывание ни у кого не вызывает уважения, но вот твердость позиций по принципиальным вопросам в пользу собственного государства всегда и везде вызывали уважение и признание.

https://ria.ru/20230426/moldaviya-1868002551.html

https://ria.ru/20230427/moldavia-1868288562.html

https://ria.ru/20230426/gagauziya-1867911170.html

https://ria.ru/20230427/moldaviya-1868005420.html

https://ria.ru/20230427/sandu-1868157122.html

молдавия

гагаузия

кишинев

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, илан шор, таможенный союз, снг