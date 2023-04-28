https://ria.ru/20230428/gubin-1868254344.html

"Боюсь умереть": живущий затворником Губин рассказал о своем здоровье

"Боюсь умереть": живущий затворником Губин рассказал о своем здоровье - РИА Новости, 28.04.2023

"Боюсь умереть": живущий затворником Губин рассказал о своем здоровье

Эстрадный певец и композитор Андрей Губин впервые за долгое время дал интервью и рассказал в передаче "Малахов" о своем здоровье. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T03:19

2023-04-28T03:19

2023-04-28T10:42

шоубиз

андрей губин

москва

истра

знаменитости

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154962/01/1549620118_0:14:591:346_1920x0_80_0_0_c449d036bf3ec6dc8ca2416f94731379.jpg

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Эстрадный певец и композитор Андрей Губин впервые за долгое время дал интервью и рассказал в передаче "Малахов" о своем здоровье. По словам исполнителя хитов "Зима-холода" и "Девушки как звезды", он практически не может работать из-за болезни, которая сковывает его движения и даже дыхание. Музыкант, которому 30 апреля исполнится 49 лет, также признался, что некоторое время проходил реабилитацию в психиатрической клинике.Несмотря на плохое самочувствие, Губин рассказал, что активно лечится ради возвращения на сцену. В 2010 году Андрей Губин покинул сцену. Причиной послужили проблемы со здоровьем. По словам артиста, его мучили страшные боли из-за двусторонней прозопалгии (болевые ощущения в области лица – Прим. Ред.). После этого музыкант начал вести затворнический образ жизни. Он практически не выходил из своей квартиры в центре Москвы и редко общался с журналистами. Сейчас Губин снимает загородный дом на Истре. Артист объяснил свой выбор жилья тем, что пишет музыку, а для этого необходимо тихое и уединенное место.

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/gubin-1818355519.html

москва

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

андрей губин, москва, истра, знаменитости, музыка