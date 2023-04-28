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"Боюсь умереть": живущий затворником Губин рассказал о своем здоровье - РИА Новости, 28.04.2023
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Шоубиз
 
03:19 28.04.2023 (обновлено: 10:42 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/gubin-1868254344.html
"Боюсь умереть": живущий затворником Губин рассказал о своем здоровье
"Боюсь умереть": живущий затворником Губин рассказал о своем здоровье - РИА Новости, 28.04.2023
"Боюсь умереть": живущий затворником Губин рассказал о своем здоровье
Эстрадный певец и композитор Андрей Губин впервые за долгое время дал интервью и рассказал в передаче "Малахов" о своем здоровье. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T03:19
2023-04-28T10:42
шоубиз
андрей губин
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Эстрадный певец и композитор Андрей Губин впервые за долгое время дал интервью и рассказал в передаче "Малахов" о своем здоровье. По словам исполнителя хитов "Зима-холода" и "Девушки как звезды", он практически не может работать из-за болезни, которая сковывает его движения и даже дыхание. Музыкант, которому 30 апреля исполнится 49 лет, также признался, что некоторое время проходил реабилитацию в психиатрической клинике.Несмотря на плохое самочувствие, Губин рассказал, что активно лечится ради возвращения на сцену. В 2010 году Андрей Губин покинул сцену. Причиной послужили проблемы со здоровьем. По словам артиста, его мучили страшные боли из-за двусторонней прозопалгии (болевые ощущения в области лица – Прим. Ред.). После этого музыкант начал вести затворнический образ жизни. Он практически не выходил из своей квартиры в центре Москвы и редко общался с журналистами. Сейчас Губин снимает загородный дом на Истре. Артист объяснил свой выбор жилья тем, что пишет музыку, а для этого необходимо тихое и уединенное место.
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андрей губин, москва, истра, знаменитости, музыка
Шоубиз, Андрей Губин, Москва, Истра, Знаменитости, Музыка
"Боюсь умереть": живущий затворником Губин рассказал о своем здоровье

Музыкант Андрей Губин впервые за долгое время дал интервью и рассказал о здоровье

© Фото : сайт Андрея ГубинаАндрей Губин во время пресс-конференции
Андрей Губин во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : сайт Андрея Губина
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Эстрадный певец и композитор Андрей Губин впервые за долгое время дал интервью и рассказал в передаче "Малахов" о своем здоровье.
По словам исполнителя хитов "Зима-холода" и "Девушки как звезды", он практически не может работать из-за болезни, которая сковывает его движения и даже дыхание.
«

"Раньше это называлось "грудной жабой". У меня с сердцем проблемы. Я боюсь умереть каждый день. Вся страна знает, что я хромой человек. Может, это последнее мое интервью с зубами. Я говорить не могу, шепелявить начал", – поделился Губин.

Музыкант, которому 30 апреля исполнится 49 лет, также признался, что некоторое время проходил реабилитацию в психиатрической клинике.
«

"Я полежал в психушке. Хороший артист там обязательно должен полежать. Это было отделение депрессии. Меня кормили антидепрессантами, но не помогло", – добавил он.

Несмотря на плохое самочувствие, Губин рассказал, что активно лечится ради возвращения на сцену.
«
"Мне нужен спорт и всякие лекарства. Мне месяц кололи иголки какие-то. У меня большие проблемы со спиной. Я тысяч 150 долларов потратил на лечение. Мне нужно выздороветь, мне выступать охота", – заключил исполнитель.
В 2010 году Андрей Губин покинул сцену. Причиной послужили проблемы со здоровьем. По словам артиста, его мучили страшные боли из-за двусторонней прозопалгии (болевые ощущения в области лица – Прим. Ред.).
После этого музыкант начал вести затворнический образ жизни. Он практически не выходил из своей квартиры в центре Москвы и редко общался с журналистами.
Сейчас Губин снимает загородный дом на Истре. Артист объяснил свой выбор жилья тем, что пишет музыку, а для этого необходимо тихое и уединенное место.
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ШоубизАндрей ГубинМоскваИстраЗнаменитостиМузыка
 
 
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