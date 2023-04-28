https://ria.ru/20230428/gryaz-1868566266.html

Барецкий заявил, что переименует деревню, в которой купил замок Пугачевой

Барецкий заявил, что переименует деревню, в которой купил замок Пугачевой - РИА Новости, 28.04.2023

Барецкий заявил, что переименует деревню, в которой купил замок Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий заявил РИА Новости, что переименует деревню "Грязь", в которой купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:49

2023-04-28T17:49

2023-04-28T17:49

шоубиз

алла пугачева

максим галкин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Шоумен Стас Барецкий заявил РИА Новости, что переименует деревню "Грязь", в которой купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. "Со временем хотим эту деревню "Грязь" переименовать в какое-то более солнечное название. С Воробьёвым (губернатором Московской области - ред.) мы уже разговаривали по этому поводу. Он, в принципе, не против. Единственное, что нужно будет соблюсти все правила закона и опросить жителей, вместе с жителями выбрать название и получить от них добро на переименование деревни... Хочется чего-то такого светлого, деревня "Ясная", деревня "Возрождение"... "Светлая деревня", "Светлый путь" тоже хорошее название", - сказал Барецкий. Он отметил, что в замке будет похоронный центр, в котором также будут обучать сирот профессиям крематорщика, гробовщика и могильщика. Также в нём будут музей и гостиница. "Мы делаем деловой похоронный центр... У нас была давно такая задача... Мы хотим сделать там учебный центр, обучать подростков, допустим, сирот похоронному делу, работе в крематории. Пусть они приходят и учатся быть крематорщиками, гробовщиками, камнетёсами, могильщиками. (Мы - ред.) сделаем такой единый учебный центр для детей-сирот... Музей будет похоронному дела, (в нём - ред.) будут какие-то атрибуты похоронного дела из прошлого, будет история могильщиков... Там очень много интересного и мало, кто вообще об этом говорит. Никто не хочет трогать эту историю. А мы будем этим заниматься, мы сделаем музей, естественно, бесплатный. У нас есть какие-то атрибуты из прошлого, работает историк... Будет гостиница... Люди приехали, допустим, вопрос решать, они смогут у нас остаться. У нас будет хорошая столовая", - подчеркнул шоумен. Барецкий уточнил, почему выбрал именно замок Пугачевой для похоронного центра. "Замок нам этот давно приглянулся. Покупать какое-то здания смысла нет, а замок нам нравился: хорошая территория, хорошая инфраструктура, много помещений, холодные подвалы. Всё это нам нравилось, и поэтому мы взяли. Дело не в том, что это замок Аллы Борисовны, просто местоположение нормальное и изначально хотели замок... Мы представляем ритуальный бизнес, похоронный... Всегда были ассоциации, что похоронный бизнес - там замки, склепы. Мы, конечно, могли купить какое-то здание в Москве, но это банально... Я вообще хочу его (замок - ред.) в чёрный цвет покрасить, чтобы он прям блестел чёрным цветом", - сказал Барецкий. По словам шоумена, он подаст в суд на тех, кто считает его покупку замка фейком, если это не прекратится. "Это говорят люди, которым жаба, видимо, душит... Мы будем обращаться в суд, если они будут нам мешать и утверждать такие вещи", - подчеркнул он. Ранее Барецкий сообщал РИА Новости, что переговоры о покупке замка велись примерно два года. Пугачева долго отказывалась из-за идеи устроить в замке "крематорий", но неожиданно согласилась. Сумма сделки составила 450 миллионов рублей.* Признан Минюстом иноагентом.

https://ria.ru/20230427/baretskiy-1868046163.html

https://ria.ru/20230424/kirkorov-1867347240.html

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алла пугачева, максим галкин