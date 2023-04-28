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Жители Чукотки собрали гуманитарный груз для военных ко Дню Победы

Жители Чукотки собрали гуманитарный груз для военных ко Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2023

Жители Чукотки собрали гуманитарный груз для военных ко Дню Победы

Жители районов Чукотки ко Дню Победы собрали для военнослужащих, находящихся в зоне военной спецоперации, 50 коробок гуманитарного груза, сообщает региональное... РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-28T08:36

2023-04-28T08:36

2023-05-07T08:43

специальная военная операция на украине

общество

чукотка

анадырский район

общероссийский народный фронт

надежные люди

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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Жители районов Чукотки ко Дню Победы собрали для военнослужащих, находящихся в зоне военной спецоперации, 50 коробок гуманитарного груза, сообщает региональное отделение ОНФ. "В рамках проекта "Народный фронт. Все для Победы" мы собрали большой гуманитарный груз для наших защитников. Спасибо жителям Провиденского, Чукотского и Анадырского районов. Ко Дню Победы отправим ребятам необходимые вещи: медикаменты, продукты, спецодежду, маскировочные изделия, носки и многое другое", - говорится в сообщении. Также будут переданы окопные свечи и адресные посылки для бойцов из 155-й и 64-й штурмовых бригад. Всего собраны 50 коробок гуманитарного груза.

https://ria.ru/20230428/avtobusy-1870268702.html

чукотка

анадырский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, чукотка, анадырский район, общероссийский народный фронт, надежные люди