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Жители Чукотки собрали гуманитарный груз для военных ко Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:36 28.04.2023 (обновлено: 08:43 07.05.2023)
https://ria.ru/20230428/gruz-1870270185.html
Жители Чукотки собрали гуманитарный груз для военных ко Дню Победы
Жители Чукотки собрали гуманитарный груз для военных ко Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2023
Жители Чукотки собрали гуманитарный груз для военных ко Дню Победы
Жители районов Чукотки ко Дню Победы собрали для военнослужащих, находящихся в зоне военной спецоперации, 50 коробок гуманитарного груза, сообщает региональное... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-28T08:36
2023-05-07T08:43
специальная военная операция на украине
общество
чукотка
анадырский район
общероссийский народный фронт
надежные люди
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Жители районов Чукотки ко Дню Победы собрали для военнослужащих, находящихся в зоне военной спецоперации, 50 коробок гуманитарного груза, сообщает региональное отделение ОНФ. "В рамках проекта "Народный фронт. Все для Победы" мы собрали большой гуманитарный груз для наших защитников. Спасибо жителям Провиденского, Чукотского и Анадырского районов. Ко Дню Победы отправим ребятам необходимые вещи: медикаменты, продукты, спецодежду, маскировочные изделия, носки и многое другое", - говорится в сообщении. Также будут переданы окопные свечи и адресные посылки для бойцов из 155-й и 64-й штурмовых бригад. Всего собраны 50 коробок гуманитарного груза.
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чукотка
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общество, чукотка, анадырский район, общероссийский народный фронт, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Чукотка, Анадырский район, Общероссийский народный фронт, Надежные люди
Жители Чукотки собрали гуманитарный груз для военных ко Дню Победы

Жители Чукотки собрали 50 коробок гуманитарного груза для военных ко Дню Победы

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкДом с граффити в городе Анадырь
Дом с граффити в городе Анадырь - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Дом с граффити в городе Анадырь. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Жители районов Чукотки ко Дню Победы собрали для военнослужащих, находящихся в зоне военной спецоперации, 50 коробок гуманитарного груза, сообщает региональное отделение ОНФ.
"В рамках проекта "Народный фронт. Все для Победы" мы собрали большой гуманитарный груз для наших защитников. Спасибо жителям Провиденского, Чукотского и Анадырского районов. Ко Дню Победы отправим ребятам необходимые вещи: медикаменты, продукты, спецодежду, маскировочные изделия, носки и многое другое", - говорится в сообщении.
Также будут переданы окопные свечи и адресные посылки для бойцов из 155-й и 64-й штурмовых бригад. Всего собраны 50 коробок гуманитарного груза.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЧукоткаАнадырский районОбщероссийский народный фронтНадежные люди
 
 
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