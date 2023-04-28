https://ria.ru/20230428/gosizmena-1868502778.html

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного заключения, следует из документа на... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:05

2023-04-28T16:05

2023-04-28T16:49

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного заключения, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.Поправки вносятся в статью 275 УК "Государственная измена". Так, за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или другой помощи в деятельности, направленной против России, может последовать наказание в виде пожизненного лишения свободы.Ранее за эти преступления грозил тюремный срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.Кроме того, глава государства подписал указ об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.Согласно документу, отныне за организацию диверсий предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы вместо 15. Помимо этого, усиливается ответственность за "антитеррористические" статьи УК — за международный терроризм грозит от 12 лет лишения свободы, а не от десяти. Ужесточается ответственность и по статье 205 УК "Террористический акт" — максимальный срок по ней увеличили с 15 до 20 лет тюрьмы.За участие в террористических сообществах (205.4 УК) грозит от десяти до 15 лет лишения свободы вместо нынешних от пяти до десяти лет, а за содействие террористической деятельности (205.1 УК) — минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений вырос с пяти до семи лет.

https://ria.ru/20230428/zakon-1868471624.html

https://ria.ru/20230428/daktiloskopiya-1868500334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия