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Под Белгородом двое мирных жителей погибли, въехав в запрещенную зону
Под Белгородом двое мирных жителей погибли, въехав в запрещенную зону - РИА Новости, 28.04.2023
Под Белгородом двое мирных жителей погибли, въехав в запрещенную зону
Двое мирных жителей погибли в приграничном селе Журавлевка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:54
2023-04-28T15:54
2023-04-28T15:54
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Двое мирных жителей погибли в приграничном селе Журавлевка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "ЧП в Журавлевке. По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли. Причина гибели устанавливается. На месте работает оперативная группа", - написал Гладков. Он также заявил, что информация будет уточняться. На всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородского района действует с 23 марта 2022 года, жители эвакуированы. Оба села находятся у самой границы с Украиной, рядом с автотрассой Москва - Симферополь.
https://ria.ru/20230428/dnr-1868498071.html
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Под Белгородом двое мирных жителей погибли, въехав в запрещенную зону
Белгородский губернатор Гладков: двое мирных жителей погибли, въехав в запрещенную зону