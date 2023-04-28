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Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу "Акация" - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/gaubitsa-1868410998.html
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу "Акация"
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу "Акация" - РИА Новости, 28.04.2023
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу "Акация"
Российские артиллеристы в ночь на пятницу уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:11
2023-04-28T12:11
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 апр – РИА Новости. Российские артиллеристы в ночь на пятницу уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе села Бургунка уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему". Погибли 4 украинских военных, трое ранены.
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безопасность, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу "Акация"

Артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу "Акация" с экипажем

© РИА Новости / Алексей МайшевАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 апр – РИА Новости. Российские артиллеристы в ночь на пятницу уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ночью артиллерийским огнем в районе села Никольское уничтожена 152-миллиметровая гаубица 2С3 "Акация" с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе села Бургунка уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему". Погибли 4 украинских военных, трое ранены.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 апреля, 16:34
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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