https://ria.ru/20230428/gaubitsa-1868410998.html

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу "Акация"

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу "Акация" - РИА Новости, 28.04.2023

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу "Акация"

Российские артиллеристы в ночь на пятницу уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:11

2023-04-28T12:11

2023-04-28T12:11

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 апр – РИА Новости. Российские артиллеристы в ночь на пятницу уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе села Бургунка уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему". Погибли 4 украинских военных, трое ранены.

херсон

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф