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Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу "Акация"
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу "Акация" - РИА Новости, 28.04.2023
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу "Акация"
Российские артиллеристы в ночь на пятницу уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:11
2023-04-28T12:11
2023-04-28T12:11
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 апр – РИА Новости. Российские артиллеристы в ночь на пятницу уничтожили под Херсоном украинскую самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе села Бургунка уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему". Погибли 4 украинских военных, трое ранены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу "Акация"
Артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу "Акация" с экипажем