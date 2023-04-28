https://ria.ru/20230428/front-1868324054.html
Военный рассказал о тактике ВСУ на севере ЛНР
Военный рассказал о тактике ВСУ на севере ЛНР - РИА Новости, 28.04.2023
Военный рассказал о тактике ВСУ на севере ЛНР
Украинские войска заняли глухую оборону и пока не ведут активных наступательных действий в подконтрольных Киеву районах на севере ЛНР, рассказал РИА Новости на... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T06:09
2023-04-28T06:09
2023-04-28T06:24
специальная военная операция на украине
макеевка
киев
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851622275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df080c7317e25b9e0020090c841f600d.jpg
ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска заняли глухую оборону и пока не ведут активных наступательных действий в подконтрольных Киеву районах на севере ЛНР, рассказал РИА Новости на передовой военнослужащий с позывным "Квадрик", выполняющий задачи в районе поселка Макеевка. "Обстановка (в районе Макеевки. — Прим. ред.) сейчас средняя, противника изредка наблюдаем по ночам в тепловизоры, работает не особо активно,... только отвечает на нашу работу. Каких-то попыток и активных действий они не предпринимают", — рассказал "Квадрик". По его словам, противник активнее всего применяет минометы калибра 82 миллиметра и производит сброс гранат с беспилотников. Незадолго это этого разведчики подразделения уничтожили опорный пункт противника на севере республики. Предположительно, один украинский военный получил ранение.
https://ria.ru/20230428/tank-1868318431.html
https://ria.ru/20230428/prevoskhodstvo-1868316020.html
макеевка
киев
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851622275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9d3e84351791485b87fa76cb7bb3d47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Киев, Луганская Народная Республика
Военный рассказал о тактике ВСУ на севере ЛНР
Российский военнослужащий: на севере ЛНР ВСУ не ведут активных действий, сидя в обороне
ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска заняли глухую оборону и пока не ведут активных наступательных действий в подконтрольных Киеву районах на севере ЛНР, рассказал РИА Новости на передовой военнослужащий с позывным "Квадрик", выполняющий задачи в районе поселка Макеевка.
"Обстановка (в районе Макеевки. — Прим. ред.) сейчас средняя, противника изредка наблюдаем по ночам в тепловизоры, работает не особо активно,... только отвечает на нашу работу. Каких-то попыток и активных действий они не предпринимают", — рассказал "Квадрик".
Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Донбассе
По его словам, противник активнее всего применяет минометы калибра 82 миллиметра и производит сброс гранат с беспилотников.
«
"Сейчас производилась работа, разведчики обнаружили скопления врага, туда были сброшены с квадрокоптера гранаты, мы подержали их огнем из пулемета и РПГ (ручной противотанковый гранатомет)", — отметил собеседник агентства.
Незадолго это этого разведчики подразделения уничтожили опорный пункт противника на севере республики. Предположительно, один украинский военный получил ранение.
"Откуда у них столько оружия?" В ВСУ пожаловались на превосходство России