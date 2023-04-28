https://ria.ru/20230428/front-1868324054.html

Военный рассказал о тактике ВСУ на севере ЛНР

Военный рассказал о тактике ВСУ на севере ЛНР - РИА Новости, 28.04.2023

Военный рассказал о тактике ВСУ на севере ЛНР

Украинские войска заняли глухую оборону и пока не ведут активных наступательных действий в подконтрольных Киеву районах на севере ЛНР, рассказал РИА Новости на... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T06:09

2023-04-28T06:09

2023-04-28T06:24

специальная военная операция на украине

макеевка

киев

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска заняли глухую оборону и пока не ведут активных наступательных действий в подконтрольных Киеву районах на севере ЛНР, рассказал РИА Новости на передовой военнослужащий с позывным "Квадрик", выполняющий задачи в районе поселка Макеевка. "Обстановка (в районе Макеевки. — Прим. ред.) сейчас средняя, противника изредка наблюдаем по ночам в тепловизоры, работает не особо активно,... только отвечает на нашу работу. Каких-то попыток и активных действий они не предпринимают", — рассказал "Квадрик". По его словам, противник активнее всего применяет минометы калибра 82 миллиметра и производит сброс гранат с беспилотников. Незадолго это этого разведчики подразделения уничтожили опорный пункт противника на севере республики. Предположительно, один украинский военный получил ранение.

https://ria.ru/20230428/tank-1868318431.html

https://ria.ru/20230428/prevoskhodstvo-1868316020.html

макеевка

киев

луганская народная республика

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макеевка, киев, луганская народная республика