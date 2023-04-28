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Военный рассказал о тактике ВСУ на севере ЛНР - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:09 28.04.2023 (обновлено: 06:24 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/front-1868324054.html
Военный рассказал о тактике ВСУ на севере ЛНР
Военный рассказал о тактике ВСУ на севере ЛНР - РИА Новости, 28.04.2023
Военный рассказал о тактике ВСУ на севере ЛНР
Украинские войска заняли глухую оборону и пока не ведут активных наступательных действий в подконтрольных Киеву районах на севере ЛНР, рассказал РИА Новости на... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T06:09
2023-04-28T06:24
специальная военная операция на украине
макеевка
киев
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска заняли глухую оборону и пока не ведут активных наступательных действий в подконтрольных Киеву районах на севере ЛНР, рассказал РИА Новости на передовой военнослужащий с позывным "Квадрик", выполняющий задачи в районе поселка Макеевка. "Обстановка (в районе Макеевки. — Прим. ред.) сейчас средняя, противника изредка наблюдаем по ночам в тепловизоры, работает не особо активно,... только отвечает на нашу работу. Каких-то попыток и активных действий они не предпринимают", — рассказал "Квадрик". По его словам, противник активнее всего применяет минометы калибра 82 миллиметра и производит сброс гранат с беспилотников. Незадолго это этого разведчики подразделения уничтожили опорный пункт противника на севере республики. Предположительно, один украинский военный получил ранение.
https://ria.ru/20230428/tank-1868318431.html
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макеевка, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Киев, Луганская Народная Республика
Военный рассказал о тактике ВСУ на севере ЛНР

Российский военнослужащий: на севере ЛНР ВСУ не ведут активных действий, сидя в обороне

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска заняли глухую оборону и пока не ведут активных наступательных действий в подконтрольных Киеву районах на севере ЛНР, рассказал РИА Новости на передовой военнослужащий с позывным "Квадрик", выполняющий задачи в районе поселка Макеевка.
"Обстановка (в районе Макеевки. — Прим. ред.) сейчас средняя, противника изредка наблюдаем по ночам в тепловизоры, работает не особо активно,... только отвечает на нашу работу. Каких-то попыток и активных действий они не предпринимают", — рассказал "Квадрик".
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По его словам, противник активнее всего применяет минометы калибра 82 миллиметра и производит сброс гранат с беспилотников.
«
"Сейчас производилась работа, разведчики обнаружили скопления врага, туда были сброшены с квадрокоптера гранаты, мы подержали их огнем из пулемета и РПГ (ручной противотанковый гранатомет)", — отметил собеседник агентства.
Незадолго это этого разведчики подразделения уничтожили опорный пункт противника на севере республики. Предположительно, один украинский военный получил ранение.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаКиевЛуганская Народная Республика
 
 
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