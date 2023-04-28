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В Шахтерск в ДНР эвакуировали несколько тысяч жителей Соледара и Артемовска - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/evakuatsiya-1868368410.html
В Шахтерск в ДНР эвакуировали несколько тысяч жителей Соледара и Артемовска
В Шахтерск в ДНР эвакуировали несколько тысяч жителей Соледара и Артемовска - РИА Новости, 28.04.2023
В Шахтерск в ДНР эвакуировали несколько тысяч жителей Соледара и Артемовска
Из Соледара и Артемовска в Шахтерск эвакуированы уже несколько тысяч человек, сообщил глава администрации этого города в ДНР Александр Шатов. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:34
2023-04-28T10:34
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
соледар
артемовск
шахтерск (донецкая область)
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Из Соледара и Артемовска в Шахтерск эвакуированы уже несколько тысяч человек, сообщил глава администрации этого города в ДНР Александр Шатов. "На данный момент эвакуировано уже несколько тысяч человек из Соледара, из Артемовска", - сказал Шатов в эфире Первого канала. Он уточнил, что власти не называют точную цифру и не публикуют списки, так как люди оказались в сложной жизненной ситуации, а на территории Украины у них остались родственники - могут возникнуть проблемы. По его словам, сейчас самый безопасный коридор из этих населенных пунктов - в ЛНР, там формируются колонны, и оттуда люди едут в ДНР. "Здесь работают психологи, здесь обязательный осмотр докторов, мы обеспечиваем трехразовым питанием. Они живут в наших пунктах временного размещения", - заключил Шатов.
https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868152248.html
донецкая народная республика
соледар
артемовск
шахтерск (донецкая область)
россия
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безопасность, донецкая народная республика, соледар, артемовск, шахтерск (донецкая область), россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Соледар, Артемовск, Шахтерск (Донецкая область), Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Шахтерск в ДНР эвакуировали несколько тысяч жителей Соледара и Артемовска

Глава Шахтерска Шатов: из Артемовска и Соледара эвакуировали несколько тысяч человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Из Соледара и Артемовска в Шахтерск эвакуированы уже несколько тысяч человек, сообщил глава администрации этого города в ДНР Александр Шатов.
"На данный момент эвакуировано уже несколько тысяч человек из Соледара, из Артемовска", - сказал Шатов в эфире Первого канала. Он уточнил, что власти не называют точную цифру и не публикуют списки, так как люди оказались в сложной жизненной ситуации, а на территории Украины у них остались родственники - могут возникнуть проблемы.
По его словам, сейчас самый безопасный коридор из этих населенных пунктов - в ЛНР, там формируются колонны, и оттуда люди едут в ДНР.
"Здесь работают психологи, здесь обязательный осмотр докторов, мы обеспечиваем трехразовым питанием. Они живут в наших пунктах временного размещения", - заключил Шатов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаСоледарАртемовскШахтерск (Донецкая область)РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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