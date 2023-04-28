https://ria.ru/20230428/evakuatsiya-1868368410.html
В Шахтерск в ДНР эвакуировали несколько тысяч жителей Соледара и Артемовска
В Шахтерск в ДНР эвакуировали несколько тысяч жителей Соледара и Артемовска - РИА Новости, 28.04.2023
В Шахтерск в ДНР эвакуировали несколько тысяч жителей Соледара и Артемовска
Из Соледара и Артемовска в Шахтерск эвакуированы уже несколько тысяч человек, сообщил глава администрации этого города в ДНР Александр Шатов. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:34
2023-04-28T10:34
2023-04-28T10:34
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
соледар
артемовск
шахтерск (донецкая область)
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Из Соледара и Артемовска в Шахтерск эвакуированы уже несколько тысяч человек, сообщил глава администрации этого города в ДНР Александр Шатов. "На данный момент эвакуировано уже несколько тысяч человек из Соледара, из Артемовска", - сказал Шатов в эфире Первого канала. Он уточнил, что власти не называют точную цифру и не публикуют списки, так как люди оказались в сложной жизненной ситуации, а на территории Украины у них остались родственники - могут возникнуть проблемы. По его словам, сейчас самый безопасный коридор из этих населенных пунктов - в ЛНР, там формируются колонны, и оттуда люди едут в ДНР. "Здесь работают психологи, здесь обязательный осмотр докторов, мы обеспечиваем трехразовым питанием. Они живут в наших пунктах временного размещения", - заключил Шатов.
https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868152248.html
донецкая народная республика
соледар
артемовск
шахтерск (донецкая область)
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, соледар, артемовск, шахтерск (донецкая область), россия, ситуация в днр и лнр
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В Шахтерск в ДНР эвакуировали несколько тысяч жителей Соледара и Артемовска
Глава Шахтерска Шатов: из Артемовска и Соледара эвакуировали несколько тысяч человек