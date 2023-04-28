https://ria.ru/20230428/energoset-1868328126.html
Власти Киева сообщили о повреждении электросети после взрывов
Власти Киева сообщили о повреждении электросети после взрывов - РИА Новости, 28.04.2023
Власти Киева сообщили о повреждении электросети после взрывов
Локальная линия электросети повреждена в Оболонском районе Киева после взрывов, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T07:39
2023-04-28T07:39
2023-04-28T07:39
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киев
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Локальная линия электросети повреждена в Оболонском районе Киева после взрывов, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. Ранее агентство УНИАН сообщало о звуках взрывов в Киеве. Затем горадминистрация передавала, что сработала система противовоздушной обороны. "В Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей", - приводит слова Попко пресс-служба администрации. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Киеве сигнал тревоги прозвучал в 4.01 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868272236.html
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киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
Власти Киева сообщили о повреждении электросети после взрывов
Администрация Киева сообщила о повреждении электросети в Оболонском районе Киева