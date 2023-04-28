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В МВФ объяснили неожиданную устойчивость российской экономики - РИА Новости, 28.04.2023
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11:00 28.04.2023 (обновлено: 11:48 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/ekonomika-1868380327.html
В МВФ объяснили неожиданную устойчивость российской экономики
В МВФ объяснили неожиданную устойчивость российской экономики - РИА Новости, 28.04.2023
В МВФ объяснили неожиданную устойчивость российской экономики
Россия лучше справилась с внешним санкционным давлением, чем ожидалось, говорится в докладе Международного валютного фонда, посвященном экономической ситуации в РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:00
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экономика
россия
европа
мвф
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия лучше справилась с внешним санкционным давлением, чем ожидалось, говорится в докладе Международного валютного фонда, посвященном экономической ситуации в Европе. "Неожиданно сильные результаты" по итогам прошлого года они связали с устойчивостью нефтяного экспорта. Кроме того, на фоне роста цен российской нефтегазовой отрасли удалось поддерживать объемы поставок.При этом в МВФ ожидают резкого снижения налоговых поступлений в 2023 году из-за падения цен на нефть и газ. В то же время ВВП, по прогнозам фонда, вырастет на 0,7 процента. По оценке помощника президента России Максима Орешкина, рост российского ВВП по итогам текущего года составит от одного до двух процентов.
https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866872848.html
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экономика, россия, европа, мвф
Экономика, Россия, Европа, МВФ
В МВФ объяснили неожиданную устойчивость российской экономики

МВФ: российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКремлевская набережная
Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия лучше справилась с внешним санкционным давлением, чем ожидалось, говорится в докладе Международного валютного фонда, посвященном экономической ситуации в Европе.
«

"Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально ожидали многие эксперты. После резкого падения во II квартале прошлого года экономика серьезно восстановилась в III и IV кварталах, сократив спад производства за 2022 год до 2,1 процента", — отметили авторы документа.

"Неожиданно сильные результаты" по итогам прошлого года они связали с устойчивостью нефтяного экспорта. Кроме того, на фоне роста цен российской нефтегазовой отрасли удалось поддерживать объемы поставок.

При этом в МВФ ожидают резкого снижения налоговых поступлений в 2023 году из-за падения цен на нефть и газ. В то же время ВВП, по прогнозам фонда, вырастет на 0,7 процента.

По оценке помощника президента России Максима Орешкина, рост российского ВВП по итогам текущего года составит от одного до двух процентов.
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