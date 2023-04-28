https://ria.ru/20230428/ekonomika-1868380327.html

В МВФ объяснили неожиданную устойчивость российской экономики

В МВФ объяснили неожиданную устойчивость российской экономики - РИА Новости, 28.04.2023

В МВФ объяснили неожиданную устойчивость российской экономики

Россия лучше справилась с внешним санкционным давлением, чем ожидалось, говорится в докладе Международного валютного фонда, посвященном экономической ситуации в РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:00

2023-04-28T11:00

2023-04-28T11:48

экономика

россия

европа

мвф

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия лучше справилась с внешним санкционным давлением, чем ожидалось, говорится в докладе Международного валютного фонда, посвященном экономической ситуации в Европе. "Неожиданно сильные результаты" по итогам прошлого года они связали с устойчивостью нефтяного экспорта. Кроме того, на фоне роста цен российской нефтегазовой отрасли удалось поддерживать объемы поставок.При этом в МВФ ожидают резкого снижения налоговых поступлений в 2023 году из-за падения цен на нефть и газ. В то же время ВВП, по прогнозам фонда, вырастет на 0,7 процента. По оценке помощника президента России Максима Орешкина, рост российского ВВП по итогам текущего года составит от одного до двух процентов.

https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866872848.html

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экономика, россия, европа, мвф