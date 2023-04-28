В МВФ объяснили неожиданную устойчивость российской экономики
МВФ: российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось
Кремлевская набережная. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия лучше справилась с внешним санкционным давлением, чем ожидалось, говорится в докладе Международного валютного фонда, посвященном экономической ситуации в Европе.
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"Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально ожидали многие эксперты. После резкого падения во II квартале прошлого года экономика серьезно восстановилась в III и IV кварталах, сократив спад производства за 2022 год до 2,1 процента", — отметили авторы документа.
"Неожиданно сильные результаты" по итогам прошлого года они связали с устойчивостью нефтяного экспорта. Кроме того, на фоне роста цен российской нефтегазовой отрасли удалось поддерживать объемы поставок.
При этом в МВФ ожидают резкого снижения налоговых поступлений в 2023 году из-за падения цен на нефть и газ. В то же время ВВП, по прогнозам фонда, вырастет на 0,7 процента.
По оценке помощника президента России Максима Орешкина, рост российского ВВП по итогам текущего года составит от одного до двух процентов.
При этом в МВФ ожидают резкого снижения налоговых поступлений в 2023 году из-за падения цен на нефть и газ. В то же время ВВП, по прогнозам фонда, вырастет на 0,7 процента.
По оценке помощника президента России Максима Орешкина, рост российского ВВП по итогам текущего года составит от одного до двух процентов.