https://ria.ru/20230428/donetsk-1868571696.html

Число погибших при обстреле Донецка возросло до девяти человек

Число погибших при обстреле Донецка возросло до девяти человек - РИА Новости, 28.04.2023

Число погибших при обстреле Донецка возросло до девяти человек

Число погибших при обстреле Донецка достигло девяти, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:05

2023-04-28T18:05

2023-04-28T19:43

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868605843_0:89:3026:1791_1920x0_80_0_0_127e8b97ce473b6da6d498d736ae0760.jpg

ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Число погибших при обстреле Донецка достигло девяти, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."В результате массированного обстрела центра Донецка погибли девять гражданских лиц (шесть женщин и двое мужчин), в том числе ребенок — девочка восьми лет", — говорится в публикации.Ранее сообщалось о семи погибших — все они ехали в маршрутке, в которую попал украинский снаряд. Еще не менее 19 человек получили ранения, их доставили в Республиканский травматологический центр.По информации представительства, сегодня днем украинские войска дважды с разницей в минуту обстреляли Киевский район Донецка — в 13:10 и 13:11 они выпустили по десять снарядов из РСЗО. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, прилеты зафиксировали в районе ТРЦ "Донецк-Сити", на стадионе "Олимпийский". Получило повреждения и здание травматологического центра — на его территорию упало не менее пяти снарядов.Помимо этого, ВСУ обстреляли из РСЗО Ворошиловский район (там был разрушен жилой дом), а также неоднократно открывали огонь по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам.

https://ria.ru/20230424/obstrely-1867292938.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия попадания ВСУ в маршрутное такси в Донецке Последствия попадания ВСУ в маршрутное такси в Донецке 2023-04-28T18:05 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, происшествия