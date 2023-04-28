https://ria.ru/20230428/donetsk-1868571696.html
Число погибших при обстреле Донецка возросло до девяти человек
Число погибших при обстреле Донецка возросло до девяти человек - РИА Новости, 28.04.2023
Число погибших при обстреле Донецка возросло до девяти человек
Число погибших при обстреле Донецка достигло девяти, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:05
2023-04-28T18:05
2023-04-28T19:43
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868605843_0:89:3026:1791_1920x0_80_0_0_127e8b97ce473b6da6d498d736ae0760.jpg
ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Число погибших при обстреле Донецка достигло девяти, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."В результате массированного обстрела центра Донецка погибли девять гражданских лиц (шесть женщин и двое мужчин), в том числе ребенок — девочка восьми лет", — говорится в публикации.Ранее сообщалось о семи погибших — все они ехали в маршрутке, в которую попал украинский снаряд. Еще не менее 19 человек получили ранения, их доставили в Республиканский травматологический центр.По информации представительства, сегодня днем украинские войска дважды с разницей в минуту обстреляли Киевский район Донецка — в 13:10 и 13:11 они выпустили по десять снарядов из РСЗО. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, прилеты зафиксировали в районе ТРЦ "Донецк-Сити", на стадионе "Олимпийский". Получило повреждения и здание травматологического центра — на его территорию упало не менее пяти снарядов.Помимо этого, ВСУ обстреляли из РСЗО Ворошиловский район (там был разрушен жилой дом), а также неоднократно открывали огонь по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам.
https://ria.ru/20230424/obstrely-1867292938.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868605843_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9c0e30528fa5664ec5879fc9f429e4f2.jpg
Последствия попадания ВСУ в маршрутное такси в Донецке
Последствия попадания ВСУ в маршрутное такси в Донецке
2023-04-28T18:05
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Число погибших при обстреле Донецка возросло до девяти человек
Представительство ДНР: число погибших при обстреле Донецка возросло до девяти человек