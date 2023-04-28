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После обстрела ВСУ Донецка 19 человек доставили в травматологический центр

После обстрела ВСУ Донецка 19 человек доставили в травматологический центр - РИА Новости, 28.04.2023

После обстрела ВСУ Донецка 19 человек доставили в травматологический центр

После массированного обстрела Донецка в Республиканский травматологический центр доставлены 19 пострадавших, среди них два работника медучреждения, сообщили в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:22

2023-04-28T15:22

2023-04-28T16:07

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. После массированного обстрела Донецка в Республиканский травматологический центр доставлены 19 пострадавших, среди них два работника медучреждения, сообщили в Минздраве республики.Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Медики оказывают помощь и проводят диагностические мероприятия. Кроме дежурных смен в травматологическом центре помощь раненым оказывают все свободные сотрудники. С пострадавшими и их родственниками работают психологи.В результате обстрела центра Донецка повреждено здание травматологического центра. По сообщению Минздрава ДНР, предположительно около пять снарядов РСЗО упало на территорию учреждения. Пострадали два сотрудника центра, один из которых находился на дежурстве, другой ехал на работу в попавшем под обстрел автобусе.Украинские снаряды повредили здание основного корпуса, получило сильные повреждения отделение микрохирургии кисти. Полностью уничтожен единственный магнитно-резонансный томограф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс