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После обстрела ВСУ Донецка 19 человек доставили в травматологический центр - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 28.04.2023 (обновлено: 16:07 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/donetsk-1868486917.html
После обстрела ВСУ Донецка 19 человек доставили в травматологический центр
После обстрела ВСУ Донецка 19 человек доставили в травматологический центр - РИА Новости, 28.04.2023
После обстрела ВСУ Донецка 19 человек доставили в травматологический центр
После массированного обстрела Донецка в Республиканский травматологический центр доставлены 19 пострадавших, среди них два работника медучреждения, сообщили в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:22
2023-04-28T16:07
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. После массированного обстрела Донецка в Республиканский травматологический центр доставлены 19 пострадавших, среди них два работника медучреждения, сообщили в Минздраве республики.Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Медики оказывают помощь и проводят диагностические мероприятия. Кроме дежурных смен в травматологическом центре помощь раненым оказывают все свободные сотрудники. С пострадавшими и их родственниками работают психологи.В результате обстрела центра Донецка повреждено здание травматологического центра. По сообщению Минздрава ДНР, предположительно около пять снарядов РСЗО упало на территорию учреждения. Пострадали два сотрудника центра, один из которых находился на дежурстве, другой ехал на работу в попавшем под обстрел автобусе.Украинские снаряды повредили здание основного корпуса, получило сильные повреждения отделение микрохирургии кисти. Полностью уничтожен единственный магнитно-резонансный томограф.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
После обстрела ВСУ Донецка 19 человек доставили в травматологический центр

Минздрав ДНР: после обстрела Донецка в травматологический центр доставили 19 пострадавших

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. После массированного обстрела Донецка в Республиканский травматологический центр доставлены 19 пострадавших, среди них два работника медучреждения, сообщили в Минздраве республики.
«
"Во время обстрела города и автобуса, в котором также пострадали люди, было направлено семь бригад скорой медицинской помощи, которые оперативно прибыли на место, оценили обстановку, и все пациенты были эвакуированы в медучреждения города Донецка, в частности в Республиканский травматологический центр", - сказала заместитель министра здравоохранения ДНР Анастасия Мартынова.
Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Медики оказывают помощь и проводят диагностические мероприятия. Кроме дежурных смен в травматологическом центре помощь раненым оказывают все свободные сотрудники. С пострадавшими и их родственниками работают психологи.
В результате обстрела центра Донецка повреждено здание травматологического центра. По сообщению Минздрава ДНР, предположительно около пять снарядов РСЗО упало на территорию учреждения. Пострадали два сотрудника центра, один из которых находился на дежурстве, другой ехал на работу в попавшем под обстрел автобусе.
Украинские снаряды повредили здание основного корпуса, получило сильные повреждения отделение микрохирургии кисти. Полностью уничтожен единственный магнитно-резонансный томограф.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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