https://ria.ru/20230428/donetsk-1868483749.html

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 17 человек

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 17 человек - РИА Новости, 28.04.2023

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 17 человек

Число пострадавших в результате обстрела украинских войск по Донецку, по предварительным данным, возросло до 17, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:11

2023-04-28T15:11

2023-04-28T15:15

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинских войск по Донецку, по предварительным данным, возросло до 17, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее врио главы ДНР Денис Пушил заявил, что после обстрела Донецка в травматологии более 10 раненых."По предварительным данным, известно о семи погибших в маршрутном такси № 25, а также о 17 раненых, в том числе на улицах Университетской и Артема и в Республиканском травматологическом центре", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Отмечается, что точное число погибших и раненых устанавливается.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, происшествия, донецкая народная республика