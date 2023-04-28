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Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 17 человек - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:11 28.04.2023 (обновлено: 15:15 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/donetsk-1868483749.html
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 17 человек
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 17 человек - РИА Новости, 28.04.2023
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 17 человек
Число пострадавших в результате обстрела украинских войск по Донецку, по предварительным данным, возросло до 17, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:11
2023-04-28T15:15
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинских войск по Донецку, по предварительным данным, возросло до 17, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее врио главы ДНР Денис Пушил заявил, что после обстрела Донецка в травматологии более 10 раненых."По предварительным данным, известно о семи погибших в маршрутном такси № 25, а также о 17 раненых, в том числе на улицах Университетской и Артема и в Республиканском травматологическом центре", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Отмечается, что точное число погибших и раненых устанавливается.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
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донецк, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 17 человек

Представительство ДНР: число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 17 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинских войск по Донецку, по предварительным данным, возросло до 17, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее врио главы ДНР Денис Пушил заявил, что после обстрела Донецка в травматологии более 10 раненых.
"По предварительным данным, известно о семи погибших в маршрутном такси № 25, а также о 17 раненых, в том числе на улицах Университетской и Артема и в Республиканском травматологическом центре", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Отмечается, что точное число погибших и раненых устанавливается.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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