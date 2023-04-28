https://ria.ru/20230428/donetsk-1868450188.html

Семь человек погибли при попадании украинской ракеты в маршрутку в Донецке

Семь человек погибли при попадании украинской ракеты в маршрутку в Донецке - РИА Новости, 28.04.2023

Семь человек погибли при попадании украинской ракеты в маршрутку в Донецке

При обстреле Донецка украинский снаряд попал в маршрутное такси, погибли семь человек, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:50

2023-04-28T13:50

2023-04-28T17:40

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868449593_10:0:1679:939_1920x0_80_0_0_8fa669fb927ea117577541c99c429279.jpg

ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. При обстреле Донецка украинский снаряд попал в маршрутное такси, погибли семь человек, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин."По предварительным данным, в районе бывшего универсама "Украина" погибло семь человек — попадание в маршрутное такси № 25", — написал он.Эту информацию подтвердил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его сведениям, среди погибших — один ребенок. "В республиканской травматологии более десяти раненых, в том числе один сотрудник РТЦ. Всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме", — добавил Пушилин.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска дважды с разницей в минуту обстреляли Киевский район Донецка — в 13:10 и 13:11 они выпустили по десять снарядов из РСЗО.По словам Кулемзина, прилеты зафиксировали в районе ТРЦ "Донецк-Сити", ракеты попали в стадион "Олимпийский" и здание республиканского травматологического центра. Ранее сегодня ВСУ обстреляли из РСЗО Ворошиловский район Донецка. Там был разрушен жилой дом, получили повреждения фасады соседних зданий и припаркованные автомобили. Кроме того, украинские войска несколько раз открывали огонь по Петровскому району, выпустив около двух десятков снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

https://radiosputnik.ria.ru/20230428/donetsk-1868401129.html

донецк

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр