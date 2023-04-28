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Семь человек погибли при попадании украинской ракеты в маршрутку в Донецке
Семь человек погибли при попадании украинской ракеты в маршрутку в Донецке - РИА Новости, 28.04.2023
Семь человек погибли при попадании украинской ракеты в маршрутку в Донецке
При обстреле Донецка украинский снаряд попал в маршрутное такси, погибли семь человек, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:50
2023-04-28T13:50
2023-04-28T17:40
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. При обстреле Донецка украинский снаряд попал в маршрутное такси, погибли семь человек, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин."По предварительным данным, в районе бывшего универсама "Украина" погибло семь человек — попадание в маршрутное такси № 25", — написал он.Эту информацию подтвердил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его сведениям, среди погибших — один ребенок. "В республиканской травматологии более десяти раненых, в том числе один сотрудник РТЦ. Всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме", — добавил Пушилин.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска дважды с разницей в минуту обстреляли Киевский район Донецка — в 13:10 и 13:11 они выпустили по десять снарядов из РСЗО.По словам Кулемзина, прилеты зафиксировали в районе ТРЦ "Донецк-Сити", ракеты попали в стадион "Олимпийский" и здание республиканского травматологического центра. Ранее сегодня ВСУ обстреляли из РСЗО Ворошиловский район Донецка. Там был разрушен жилой дом, получили повреждения фасады соседних зданий и припаркованные автомобили. Кроме того, украинские войска несколько раз открывали огонь по Петровскому району, выпустив около двух десятков снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
https://radiosputnik.ria.ru/20230428/donetsk-1868401129.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Семь человек погибли при попадании украинской ракеты в маршрутку в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин заявил о гибели семи человек при попадании ракеты ВСУ в маршрутку