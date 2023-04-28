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Украинские войска обстреляли стадион "Олимпийский" в Донецке
Украинские войска обстреляли стадион "Олимпийский" в Донецке - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска обстреляли стадион "Олимпийский" в Донецке
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела Киевского района украинскими войсками зафиксировано попадание в стадион... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:42
2023-04-28T13:42
2023-04-28T13:42
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела Киевского района украинскими войсками зафиксировано попадание в стадион "Олимпийский". Ранее он заявил об обстрелах украинскими войсками Киевского и Куйбышевского районов города, сообщается о попаданиях в районе ТРЦ "Донецк-Сити". За несколько минут до этого сообщалось, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли стадион "Олимпийский" в Донецке
Мэр Кулемзин: при обстреле Киевского района Донецка снаряд попал в стадион "Олимпийский"