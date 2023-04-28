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Украинские войска обстреляли стадион "Олимпийский" в Донецке

Украинские войска обстреляли стадион "Олимпийский" в Донецке - РИА Новости, 28.04.2023

Украинские войска обстреляли стадион "Олимпийский" в Донецке

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела Киевского района украинскими войсками зафиксировано попадание в стадион... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:42

2023-04-28T13:42

2023-04-28T13:42

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела Киевского района украинскими войсками зафиксировано попадание в стадион "Олимпийский". Ранее он заявил об обстрелах украинскими войсками Киевского и Куйбышевского районов города, сообщается о попаданиях в районе ТРЦ "Донецк-Сити". За несколько минут до этого сообщалось, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.

донецк

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины