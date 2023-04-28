Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли стадион "Олимпийский" в Донецке - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/donetsk-1868446015.html
Украинские войска обстреляли стадион "Олимпийский" в Донецке
Украинские войска обстреляли стадион "Олимпийский" в Донецке - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска обстреляли стадион "Олимпийский" в Донецке
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела Киевского района украинскими войсками зафиксировано попадание в стадион... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:42
2023-04-28T13:42
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815235363_0:76:3138:1841_1920x0_80_0_0_779b7b5e467a08a1e435715d6286d500.jpg
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела Киевского района украинскими войсками зафиксировано попадание в стадион "Олимпийский". Ранее он заявил об обстрелах украинскими войсками Киевского и Куйбышевского районов города, сообщается о попаданиях в районе ТРЦ "Донецк-Сити". За несколько минут до этого сообщалось, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815235363_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_57b7a314b3f8d940e30e46fcda92ba0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли стадион "Олимпийский" в Донецке

Мэр Кулемзин: при обстреле Киевского района Донецка снаряд попал в стадион "Олимпийский"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБаннер на фасаде одного из зданий в Донецке
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела Киевского района украинскими войсками зафиксировано попадание в стадион "Олимпийский".
«

"В результате обстрела Киевского района по предварительной информации зафиксировано попадание в Республиканский стадион "Олимпийский", - написал Кулемзин.

Ранее он заявил об обстрелах украинскими войсками Киевского и Куйбышевского районов города, сообщается о попаданиях в районе ТРЦ "Донецк-Сити". За несколько минут до этого сообщалось, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 апреля, 16:34
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала