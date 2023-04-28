Украинские войска обстреляли из РСЗО Киевский район Донецка
Представительствол ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.