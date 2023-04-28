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Украинские войска обстреляли из РСЗО Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли из РСЗО Петровский район Донецка - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:40
2023-04-28T12:40
2023-04-28T12:40
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в пятницу выпустили две ракеты из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что прилеты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли из РСЗО Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка