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Украинские войска обстреляли из РСЗО Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли из РСЗО Петровский район Донецка - РИА Новости, 28.04.2023

Украинские войска обстреляли из РСЗО Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:40

2023-04-28T12:40

2023-04-28T12:40

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в пятницу выпустили две ракеты из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что прилеты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины