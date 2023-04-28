https://ria.ru/20230428/donetsk-1868388493.html

Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО

Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО - РИА Новости, 28.04.2023

Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО

Украинские войска выпустили по центру Донецка две ракеты из РСЗО, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:23

2023-04-28T11:23

2023-04-28T16:56

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по центру Донецка две ракеты из РСЗО, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

донецк

донецкая народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка украинской армией Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка украинской армией 2023-04-28T11:23 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика