https://ria.ru/20230428/donetsk-1868388493.html
Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО
Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО
Украинские войска выпустили по центру Донецка две ракеты из РСЗО, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:23
2023-04-28T11:23
2023-04-28T16:56
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по центру Донецка две ракеты из РСЗО, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка украинской армией
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка украинской армией
2023-04-28T11:23
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Ворошиловскому району Донецка