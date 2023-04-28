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Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 28.04.2023 (обновлено: 16:56 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/donetsk-1868388493.html
Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО
Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО
Украинские войска выпустили по центру Донецка две ракеты из РСЗО, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:23
2023-04-28T16:56
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по центру Донецка две ракеты из РСЗО, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
донецк
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Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка украинской армией
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка украинской армией
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происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Ворошиловскому району Донецка

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по центру Донецка две ракеты из РСЗО, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11:00 - н.п. Селидово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 апреля, 16:34
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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