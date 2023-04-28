https://ria.ru/20230428/dokhody-1868564606.html
Реальные доходы граждан начали расти, заявил Путин
Реальные доходы граждан начали расти, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2023
Реальные доходы граждан начали расти, заявил Путин
Президент Владимир Путин, выступая перед Советом законодателей при Федеральном собрании, отметил рост реальных доходов россиян. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:45
2023-04-28T17:45
2023-04-28T19:00
владимир путин
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868579158_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_6a8b58928c29f27de69520116e3daf1c.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая перед Советом законодателей при Федеральном собрании, отметил рост реальных доходов россиян."Реальные доходы граждан начали расти. Пока скромно, но все-таки", — сказал он.Глава государства поблагодарил законодателей за результативную работу по созданию законодательного фундамента для эффективного социально-экономического развития России, повышения качества жизни людей, укрепления суверенитета и безопасности. При этом он призвал парламент, правительство, региональные и местные органы власти действовать четко и быстро в условиях санкций.По его словам, правотворческий поиск должен быть направлен на всемерную поддержку отечественных предприятий, научных центров и новых прорывных проектов, на общее расширение свободы предпринимательства.Еще одним приоритетом в работе законодателей Путин назвал юридическое обеспечение полной интеграции четырех новых регионов. Поэтому, отметил он, нужно создавать условия для динамического роста этих территорий, для скорейшего восстановления их инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству.Президент также поблагодарил парламент за консолидированную работу по поддержке участников специальной военной операции, напомнив, что еще нужно проработать целый ряд новых мер поддержки.
https://ria.ru/20230427/razvitie-1868148135.html
https://ria.ru/20230428/putin-1868574963.html
https://ria.ru/20230417/grazhdanstvo-1865746792.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868579158_237:0:1677:1080_1920x0_80_0_0_423bd384e3e0f909bb05e7616841dd48.jpg
Путин: "Реальные доходы граждан начали расти"
Путин: "Реальные доходы граждан начали расти"
2023-04-28T17:45
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Реальные доходы граждан начали расти, заявил Путин
Президент Владимир Путин заявил о росте реальных доходов россиян
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая перед Советом законодателей при Федеральном собрании, отметил рост реальных доходов россиян.
"Реальные доходы граждан начали расти. Пока скромно, но все-таки", — сказал он.
Правительство утвердило программу развития новых российских регионов
Глава государства поблагодарил законодателей за результативную работу по созданию законодательного фундамента для эффективного социально-экономического развития России
, повышения качества жизни людей, укрепления суверенитета и безопасности. При этом он призвал парламент, правительство, региональные и местные органы власти действовать четко и быстро в условиях санкций.
«
"Первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей. Ощутимая адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной, трудной жизненной ситуации. В целом рост благосостояния народа — наша общая первейшая задача", — добавил президент.
По его словам, правотворческий поиск должен быть направлен на всемерную поддержку отечественных предприятий, научных центров и новых прорывных проектов, на общее расширение свободы предпринимательства.
Путин назвал Россию страной-цивилизацией
Еще одним приоритетом в работе законодателей Путин
назвал юридическое обеспечение полной интеграции четырех новых регионов. Поэтому, отметил он, нужно создавать условия для динамического роста этих территорий, для скорейшего восстановления их инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству.
«
"Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали, ну чем отличаются они от другой части или других частей нашего народа? Ничем, это и есть часть нашего народа", — подчеркнул Путин.
Президент также поблагодарил парламент за консолидированную работу по поддержке участников специальной военной операции, напомнив, что еще нужно проработать целый ряд новых мер поддержки.
Около половины россиян гордятся своим гражданством, показал опрос