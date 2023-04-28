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Реальные доходы граждан начали расти, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2023
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17:45 28.04.2023 (обновлено: 19:00 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/dokhody-1868564606.html
Реальные доходы граждан начали расти, заявил Путин
Реальные доходы граждан начали расти, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2023
Реальные доходы граждан начали расти, заявил Путин
Президент Владимир Путин, выступая перед Советом законодателей при Федеральном собрании, отметил рост реальных доходов россиян. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:45
2023-04-28T19:00
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая перед Советом законодателей при Федеральном собрании, отметил рост реальных доходов россиян."Реальные доходы граждан начали расти. Пока скромно, но все-таки", — сказал он.Глава государства поблагодарил законодателей за результативную работу по созданию законодательного фундамента для эффективного социально-экономического развития России, повышения качества жизни людей, укрепления суверенитета и безопасности. При этом он призвал парламент, правительство, региональные и местные органы власти действовать четко и быстро в условиях санкций.По его словам, правотворческий поиск должен быть направлен на всемерную поддержку отечественных предприятий, научных центров и новых прорывных проектов, на общее расширение свободы предпринимательства.Еще одним приоритетом в работе законодателей Путин назвал юридическое обеспечение полной интеграции четырех новых регионов. Поэтому, отметил он, нужно создавать условия для динамического роста этих территорий, для скорейшего восстановления их инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству.Президент также поблагодарил парламент за консолидированную работу по поддержке участников специальной военной операции, напомнив, что еще нужно проработать целый ряд новых мер поддержки.
https://ria.ru/20230427/razvitie-1868148135.html
https://ria.ru/20230428/putin-1868574963.html
https://ria.ru/20230417/grazhdanstvo-1865746792.html
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Путин: "Реальные доходы граждан начали расти"
Путин: "Реальные доходы граждан начали расти"
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Реальные доходы граждан начали расти, заявил Путин

Президент Владимир Путин заявил о росте реальных доходов россиян

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая перед Советом законодателей при Федеральном собрании, отметил рост реальных доходов россиян.
"Реальные доходы граждан начали расти. Пока скромно, но все-таки", — сказал он.
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Глава государства поблагодарил законодателей за результативную работу по созданию законодательного фундамента для эффективного социально-экономического развития России, повышения качества жизни людей, укрепления суверенитета и безопасности. При этом он призвал парламент, правительство, региональные и местные органы власти действовать четко и быстро в условиях санкций.
«

"Первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей. Ощутимая адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной, трудной жизненной ситуации. В целом рост благосостояния народа — наша общая первейшая задача", — добавил президент.

По его словам, правотворческий поиск должен быть направлен на всемерную поддержку отечественных предприятий, научных центров и новых прорывных проектов, на общее расширение свободы предпринимательства.
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Еще одним приоритетом в работе законодателей Путин назвал юридическое обеспечение полной интеграции четырех новых регионов. Поэтому, отметил он, нужно создавать условия для динамического роста этих территорий, для скорейшего восстановления их инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству.
«
"Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали, ну чем отличаются они от другой части или других частей нашего народа? Ничем, это и есть часть нашего народа", — подчеркнул Путин.
Президент также поблагодарил парламент за консолидированную работу по поддержке участников специальной военной операции, напомнив, что еще нужно проработать целый ряд новых мер поддержки.
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