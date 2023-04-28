https://ria.ru/20230428/dokhody-1868564606.html

Реальные доходы граждан начали расти, заявил Путин

Реальные доходы граждан начали расти, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2023

Реальные доходы граждан начали расти, заявил Путин

Президент Владимир Путин, выступая перед Советом законодателей при Федеральном собрании, отметил рост реальных доходов россиян. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:45

2023-04-28T17:45

2023-04-28T19:00

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая перед Советом законодателей при Федеральном собрании, отметил рост реальных доходов россиян."Реальные доходы граждан начали расти. Пока скромно, но все-таки", — сказал он.Глава государства поблагодарил законодателей за результативную работу по созданию законодательного фундамента для эффективного социально-экономического развития России, повышения качества жизни людей, укрепления суверенитета и безопасности. При этом он призвал парламент, правительство, региональные и местные органы власти действовать четко и быстро в условиях санкций.По его словам, правотворческий поиск должен быть направлен на всемерную поддержку отечественных предприятий, научных центров и новых прорывных проектов, на общее расширение свободы предпринимательства.Еще одним приоритетом в работе законодателей Путин назвал юридическое обеспечение полной интеграции четырех новых регионов. Поэтому, отметил он, нужно создавать условия для динамического роста этих территорий, для скорейшего восстановления их инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству.Президент также поблагодарил парламент за консолидированную работу по поддержке участников специальной военной операции, напомнив, что еще нужно проработать целый ряд новых мер поддержки.

https://ria.ru/20230427/razvitie-1868148135.html

https://ria.ru/20230428/putin-1868574963.html

https://ria.ru/20230417/grazhdanstvo-1865746792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Реальные доходы граждан начали расти" Путин: "Реальные доходы граждан начали расти" 2023-04-28T17:45 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия