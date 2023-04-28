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Додон назвал запрет георгиевской ленты в Молдавии незаконным - РИА Новости, 28.04.2023
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09:41 28.04.2023 (обновлено: 09:42 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/dodon-1868345137.html
Додон назвал запрет георгиевской ленты в Молдавии незаконным
Додон назвал запрет георгиевской ленты в Молдавии незаконным - РИА Новости, 28.04.2023
Додон назвал запрет георгиевской ленты в Молдавии незаконным
Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает странным планы властей в День Победы штрафовать жителей республики за ношение георгиевской ленты, и заявил, что на... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:41
2023-04-28T09:42
в мире
молдавия
украина
игорь додон
дорин речан
мария захарова
день победы
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КИШИНЕВ, 28 апр – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает странным планы властей в День Победы штрафовать жителей республики за ношение георгиевской ленты, и заявил, что на это нет никаких законных оснований. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. По его словам, полиция готовит инструкции для своих сотрудников, чтобы объяснить, кого и как штрафовать. Генеральный инспекторат полиции перед праздником сообщит гражданам, насколько велик будет штраф за ношение запрещенного символа. Из Победы над фашизмом невозможно изъять георгиевскую ленту, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение властей Молдавии. "Заявление Дорина Речана о том, что всех, кто 9 мая наденет георгиевскую ленту, санкционируют, - очень странное, учитывая то, что совсем недавно Конституционный суд постановил, что введенный в прошлом году запрет был неконституционным. Не знаю, что себе представляет премьер-министр, но никаких законных оснований запрещать или наказывать за ленту нет", - сказал Додон в интервью телеканалу GRT. Экс-президент 9 мая, как и в прошлом году, собирается выйти с георгиевской лентой, а если за этим последуют санкции, то планирует обратиться в суд, отстаивая свое право на ношение символа Победы и доказывая неправомерность действий властей. "Если молдавские власти предпримут что-то незаконное, будем судиться. Если нужно будет, дойдем и до международных судов, и я на 100% уверен, что в этом случае Молдова будет наказана за нарушение прав человека", - подчеркнул Додон. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов "V" и "Z" был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов "V" и "Z". Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы "Z" и "V" нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867397471.html
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в мире, молдавия, украина, игорь додон, дорин речан, мария захарова, день победы
В мире, Молдавия, Украина, Игорь Додон, Дорин Речан, Мария Захарова, День Победы
Додон назвал запрет георгиевской ленты в Молдавии незаконным

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что выйдет с георгиевской лентой на 9 мая

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 апр – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает странным планы властей в День Победы штрафовать жителей республики за ношение георгиевской ленты, и заявил, что на это нет никаких законных оснований.
Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. По его словам, полиция готовит инструкции для своих сотрудников, чтобы объяснить, кого и как штрафовать. Генеральный инспекторат полиции перед праздником сообщит гражданам, насколько велик будет штраф за ношение запрещенного символа. Из Победы над фашизмом невозможно изъять георгиевскую ленту, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение властей Молдавии.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Власти Молдавии навязывают жителям курс на Запад, заявил Додон
24 апреля, 16:47
"Заявление Дорина Речана о том, что всех, кто 9 мая наденет георгиевскую ленту, санкционируют, - очень странное, учитывая то, что совсем недавно Конституционный суд постановил, что введенный в прошлом году запрет был неконституционным. Не знаю, что себе представляет премьер-министр, но никаких законных оснований запрещать или наказывать за ленту нет", - сказал Додон в интервью телеканалу GRT.
Экс-президент 9 мая, как и в прошлом году, собирается выйти с георгиевской лентой, а если за этим последуют санкции, то планирует обратиться в суд, отстаивая свое право на ношение символа Победы и доказывая неправомерность действий властей.
"Если молдавские власти предпримут что-то незаконное, будем судиться. Если нужно будет, дойдем и до международных судов, и я на 100% уверен, что в этом случае Молдова будет наказана за нарушение прав человека", - подчеркнул Додон.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Додон: социалисты хотят добиться проведения досрочных выборов президента
24 апреля, 15:56
Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов "V" и "Z" был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований.
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов "V" и "Z". Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы "Z" и "V" нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" стала неофициальным символом поддержки операции.
Экс-президент Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Додон осудил решение правительства Молдавии о запрете телеканала "Мир"
19 апреля, 22:24
 
В миреМолдавияУкраинаИгорь ДодонДорин РечанМария ЗахароваДень Победы
 
 
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