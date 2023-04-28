https://ria.ru/20230428/dnr-1868498071.html

В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей

В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей - РИА Новости, 28.04.2023

В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей

Шесть мирных жителей погибли, 20 получили ранения в ДНР с 21 по 28 апреля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:52

2023-04-28T15:52

2023-04-28T15:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

украина

дарья морозова

владимир путин

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли, 20 получили ранения в ДНР с 21 по 28 апреля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике c 21 по 28 апреля погибли шесть человек. Число пострадавших за указанный период составило 20. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5 тысяч 530 человек, в том числе 128 детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецкая народная республика

россия

украина

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донецкая народная республика, россия, украина, дарья морозова, владимир путин