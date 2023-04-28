https://ria.ru/20230428/dnr-1868497190.html
В ДНР создают призывную комиссию для перехода в правовое поле России
В ДНР создают призывную комиссию для перехода в правовое поле России - РИА Новости, 28.04.2023
В ДНР создают призывную комиссию для перехода в правовое поле России
Призывная комиссия создается в Донецкой Народной республике в ходе перехода региона в правовое поле Российской Федерации, следует из указа врио главы ДНР Дениса РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:51
2023-04-28T15:51
2023-04-28T15:51
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Призывная комиссия создается в Донецкой Народной республике в ходе перехода региона в правовое поле Российской Федерации, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованного в пятницу. Согласно тексту документа, помимо призывной комиссии ДНР, также создаются комиссии муниципальных образований региона согласно административно-территориальному делению республики. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230419/povestki-1866295791.html
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донецкая народная республика, россия, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин
В ДНР создают призывную комиссию для перехода в правовое поле России
Пушилин: призывная комиссия создается в ДНР в ходе перехода региона в правовое поле России