https://ria.ru/20230428/diversiya-1868482680.html
Задержанный за подготовку диверсии подросток признал, что его курировал РДК
Задержанный за подготовку диверсии подросток признал, что его курировал РДК - РИА Новости, 28.04.2023
Задержанный за подготовку диверсии подросток признал, что его курировал РДК
Задержанный ФСБ за подготовку диверсии в Калужской области подросток признался, что его курировал "Русский добровольческий корпус" (РДК). РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:08
2023-04-28T15:08
2023-04-28T15:12
происшествия
калужская область
фсб
брянская область
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Задержанный ФСБ за подготовку диверсии в Калужской области подросток признался, что его курировал "Русский добровольческий корпус" (РДК)."Вошел в телеграм-канал, стал его читать. Потом ради интереса списался с ботом "Русского добровольческого корпуса". Мне рассказали, чем они занимаются, я заинтересовался этим. Мне скинули ссылку на куратора, которому нужно отписать для дальнейшего разговора", - сказал задержанный молодой человек на видео, обнародованном ФСБ."После долгого общения и (обсуждения - ред.) разных вариантов мы сошлись на подстанции", - добавил он.Ранее ФСБ сообщила, что этот подросток 2006 года рождения, будучи сторонником неонацизма, готовил поджог электроподстанции. В его схроне были обнаружены три самодельных зажигательных устройства.В марте ФСБ заявляла, что "Русский добровольческий корпус" организовал нападение на села в Брянской области. Были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе о террористическом акте.
https://ria.ru/20230419/fsb-1866246990.html
калужская область
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происшествия, калужская область, фсб, брянская область
Происшествия, Калужская область, ФСБ, Брянская область
Задержанный за подготовку диверсии подросток признал, что его курировал РДК
Задержанный за подготовку диверсии под Калугой подросток признал, что его курировал РДК
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Задержанный ФСБ за подготовку диверсии в Калужской области подросток признался, что его курировал "Русский добровольческий корпус" (РДК).
"Вошел в телеграм-канал, стал его читать. Потом ради интереса списался с ботом "Русского добровольческого корпуса". Мне рассказали, чем они занимаются, я заинтересовался этим. Мне скинули ссылку на куратора, которому нужно отписать для дальнейшего разговора", - сказал задержанный молодой человек на видео, обнародованном ФСБ.
"После долгого общения и (обсуждения - ред.) разных вариантов мы сошлись на подстанции", - добавил он.
Ранее ФСБ сообщила, что этот подросток 2006 года рождения, будучи сторонником неонацизма, готовил поджог электроподстанции. В его схроне были обнаружены три самодельных зажигательных устройства.
В марте ФСБ заявляла, что "Русский добровольческий корпус" организовал нападение на села в Брянской области
. Были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе о террористическом акте.
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