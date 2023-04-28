https://ria.ru/20230428/diversiya-1868482680.html

Задержанный за подготовку диверсии подросток признал, что его курировал РДК

Задержанный за подготовку диверсии подросток признал, что его курировал РДК - РИА Новости, 28.04.2023

Задержанный за подготовку диверсии подросток признал, что его курировал РДК

Задержанный ФСБ за подготовку диверсии в Калужской области подросток признался, что его курировал "Русский добровольческий корпус" (РДК). РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:08

2023-04-28T15:08

2023-04-28T15:12

происшествия

калужская область

фсб

брянская область

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Задержанный ФСБ за подготовку диверсии в Калужской области подросток признался, что его курировал "Русский добровольческий корпус" (РДК)."Вошел в телеграм-канал, стал его читать. Потом ради интереса списался с ботом "Русского добровольческого корпуса". Мне рассказали, чем они занимаются, я заинтересовался этим. Мне скинули ссылку на куратора, которому нужно отписать для дальнейшего разговора", - сказал задержанный молодой человек на видео, обнародованном ФСБ."После долгого общения и (обсуждения - ред.) разных вариантов мы сошлись на подстанции", - добавил он.Ранее ФСБ сообщила, что этот подросток 2006 года рождения, будучи сторонником неонацизма, готовил поджог электроподстанции. В его схроне были обнаружены три самодельных зажигательных устройства.В марте ФСБ заявляла, что "Русский добровольческий корпус" организовал нападение на села в Брянской области. Были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе о террористическом акте.

https://ria.ru/20230419/fsb-1866246990.html

калужская область

брянская область

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происшествия, калужская область, фсб, брянская область