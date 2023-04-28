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ФСБ задержала подростка, готовившего диверсию в Калужской области - РИА Новости, 28.04.2023
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14:48 28.04.2023 (обновлено: 16:08 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/diversiya-1868476156.html
ФСБ задержала подростка, готовившего диверсию в Калужской области
ФСБ задержала подростка, готовившего диверсию в Калужской области - РИА Новости, 28.04.2023
ФСБ задержала подростка, готовившего диверсию в Калужской области
Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте энергосистемы в Калужской области, которую планировал устроить 16-летний подросток, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:48
2023-04-28T16:08
происшествия
россия
калужская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте энергосистемы в Калужской области, которую планировал устроить 16-летний подросток, говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства. "В результате проведенных мероприятий задержан сторонник неонацизма, гражданин России 2006 года рождения, причастный к подготовке поджога электроподстанции", — уточнили в ФСБ. Там отметили, что при обыске в схроне нашли три самодельных зажигательных устройства. Кроме того, изъяли средства связи с инструкциями по изготовлению таких устройств. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к диверсии".
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россия
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происшествия, россия, калужская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Калужская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала подростка, готовившего диверсию в Калужской области

ФСБ задержала подростка, готовившего диверсию на электроподстанции в Калужской области

© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ России | Перейти в медиабанкЗадержание сотрудниками ФСБ Российской Федерации гражданина России, планировавшего совершить диверсионно-террористический акт на объекте энергосистемы в Калужской области
Задержание сотрудниками ФСБ Российской Федерации гражданина России, планировавшего совершить диверсионно-террористический акт на объекте энергосистемы в Калужской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ России
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Задержание сотрудниками ФСБ Российской Федерации гражданина России, планировавшего совершить диверсионно-террористический акт на объекте энергосистемы в Калужской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте энергосистемы в Калужской области, которую планировал устроить 16-летний подросток, говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства.
"В результате проведенных мероприятий задержан сторонник неонацизма, гражданин России 2006 года рождения, причастный к подготовке поджога электроподстанции", — уточнили в ФСБ.
Там отметили, что при обыске в схроне нашли три самодельных зажигательных устройства. Кроме того, изъяли средства связи с инструкциями по изготовлению таких устройств.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к диверсии".
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