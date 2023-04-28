https://ria.ru/20230428/diversiya-1868476156.html

ФСБ задержала подростка, готовившего диверсию в Калужской области

ФСБ задержала подростка, готовившего диверсию в Калужской области - РИА Новости, 28.04.2023

ФСБ задержала подростка, готовившего диверсию в Калужской области

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте энергосистемы в Калужской области, которую планировал устроить 16-летний подросток, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:48

2023-04-28T14:48

2023-04-28T16:08

происшествия

россия

калужская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте энергосистемы в Калужской области, которую планировал устроить 16-летний подросток, говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства. "В результате проведенных мероприятий задержан сторонник неонацизма, гражданин России 2006 года рождения, причастный к подготовке поджога электроподстанции", — уточнили в ФСБ. Там отметили, что при обыске в схроне нашли три самодельных зажигательных устройства. Кроме того, изъяли средства связи с инструкциями по изготовлению таких устройств. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к диверсии".

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

россия

калужская область

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, россия, калужская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)