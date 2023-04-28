https://ria.ru/20230428/daktiloskopiya-1868500334.html

Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии добровольцев

Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии добровольцев - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии добровольцев

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами и выполняющих задачи, в том... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:58

2023-04-28T15:58

2023-04-28T16:04

владимир путин

общество

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами и выполняющих задачи, в том числе за пределами РФ.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Законопроект направлен на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации в области обороны, в том числе при их использовании за пределами Российской Федерации", - говорилось в пояснительной записке.По ранее действовавшему законодательству, на указанную категорию граждан распространялся статус военнослужащих, однако в перечне граждан, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации в соответствии с законом "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" в целях их идентификации, они отсутствовали.

https://ria.ru/20221227/daktiloskopiya-1841785737.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия, вооруженные силы рф