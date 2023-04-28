https://ria.ru/20230428/daktiloskopiya-1868500334.html
Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии добровольцев
Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии добровольцев - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии добровольцев
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами и выполняющих задачи, в том... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:58
2023-04-28T15:58
2023-04-28T16:04
владимир путин
общество
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами и выполняющих задачи, в том числе за пределами РФ.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Законопроект направлен на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации в области обороны, в том числе при их использовании за пределами Российской Федерации", - говорилось в пояснительной записке.По ранее действовавшему законодательству, на указанную категорию граждан распространялся статус военнослужащих, однако в перечне граждан, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации в соответствии с законом "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" в целях их идентификации, они отсутствовали.
https://ria.ru/20221227/daktiloskopiya-1841785737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, общество, россия, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Общество, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии добровольцев
Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии добровольцев
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами и выполняющих задачи, в том числе за пределами РФ.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Законопроект направлен на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации в области обороны, в том числе при их использовании за пределами Российской Федерации", - говорилось в пояснительной записке.
По ранее действовавшему законодательству, на указанную категорию граждан распространялся статус военнослужащих, однако в перечне граждан, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации в соответствии с законом "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" в целях их идентификации, они отсутствовали.
Дактилоскопию в России будут проводить независимо от места жительства