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Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии добровольцев - РИА Новости, 28.04.2023
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15:58 28.04.2023 (обновлено: 16:04 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/daktiloskopiya-1868500334.html
Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии добровольцев
Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии добровольцев - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии добровольцев
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами и выполняющих задачи, в том... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:58
2023-04-28T16:04
владимир путин
общество
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами и выполняющих задачи, в том числе за пределами РФ.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Законопроект направлен на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации в области обороны, в том числе при их использовании за пределами Российской Федерации", - говорилось в пояснительной записке.По ранее действовавшему законодательству, на указанную категорию граждан распространялся статус военнослужащих, однако в перечне граждан, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации в соответствии с законом "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" в целях их идентификации, они отсутствовали.
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владимир путин, общество, россия, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Общество, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии добровольцев

Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии добровольцев

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПризывникам снимают отпечатки пальцев для единой базы данных
Призывникам снимают отпечатки пальцев для единой базы данных - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами и выполняющих задачи, в том числе за пределами РФ.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Законопроект направлен на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации в области обороны, в том числе при их использовании за пределами Российской Федерации", - говорилось в пояснительной записке.
По ранее действовавшему законодательству, на указанную категорию граждан распространялся статус военнослужащих, однако в перечне граждан, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации в соответствии с законом "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" в целях их идентификации, они отсутствовали.
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