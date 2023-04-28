https://ria.ru/20230428/dacha-1868314342.html

Дачникам дали совет, что сажать в майские праздники

Дачникам дали совет, что сажать в майские праздники - РИА Новости, 28.04.2023

Дачникам дали совет, что сажать в майские праздники

Какие работы рекомендуется проводить на дачном участке в майские праздники, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт Союза садоводов России, ландшафтный... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T04:15

2023-04-28T04:15

2023-04-28T04:15

общество

россия

ольга воронова

дача

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786140259_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_3b03fd6f9982b3933978c694b8eb199c.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Какие работы рекомендуется проводить на дачном участке в майские праздники, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт Союза садоводов России, ландшафтный дизайнер Ольга Воронова.Большинство российских дачников успевают к майским праздникам убрать мусор с участков и освободить многолетние растения от зимних укрытий. Рассаду тоже желательно полностью подготовить к началу длинных выходных и разместить ее, допустим, на веранде, советует Воронова. По ее словам, в первой половине мая огородникам нужно сосредоточиться на вскапывании грядок и посадке основных культур, иначе урожай не удастся получить вовремя.Первую половину майских праздников можно также посвятить тепличным растениям, отметила она."В теплицу можно высадить томаты, перцы, баклажаны, огурцы. Даже если похолодает на улице, внутри все равно будет плюс", — считает Воронова.Ближе к 9 мая можно переходить к картофелю и луку, продолжила эксперт.Сажать томаты и огурцы в открытый грунт можно не ранее 15 мая, уверена она."После этого числа сажать безопаснее. Иначе, если похолодает хотя бы до минус одного, помидоры и огурцы пропадут: может быть, растение и не померзнет, но будет потом болеть и не даст урожая", — объяснила Ольга Воронова в интервью радио Sputnik.Садоводам в начале мая необходимо позаботиться о защите плодовых деревьев от вредителей и болезней, добавила эксперт.

https://realty.ria.ru/20220724/shtrafy-1804438122.html

https://realty.ria.ru/20220525/dachi-1789815352.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ольга воронова, дача